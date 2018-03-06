Кира Найтли с мужем посетила Неделю моды в Париже
Актриса надела стильное платье от Chanel длины миди
Сегодня, 6 марта, на Неделе моды в Париже прошел показ Chanel. Среди гостей фотографы заметили и британскую актрису Киру Найтли, которая является лицом этого модного Дома. На мероприятии 32-летняя актриса прибыла вместе с супругом, музыкантом Джеймсом Райтоном. Найтли появилась на показе в твидовом платье Chanel длины миди. Она дополнила свой наряд бархатными туфлями горчичного цвета с ремешком, а в качестве украшений выбрала браслет и кольца.
Фото: Getty
Фото: Getty
Фото: AFP
Фото: AFP
Кира Найтли ее супруг Джеймс Райтон поженились в мае 2013 года в Мазане, Франция. 26 мая 2015 года у супругов родилась дочь Эди.
Ранее голливудская актриса Ольга Куриленко стала одной из гостьей показа Balmain. На мероприятие звезда надела облегающий темно-синий костюм с золотыми пуговицами от Balmain за 4800 долларов. Образ актриса дополнила сумочкой на золотистой цепи, а также ботильонами на шнуровке.
Ольга также присутствовала и на показе Марии Грации Кьюри для Дома Dior, который прошел в одном из исторических залов Музея Родена, где собралось немало гостей. Куриленко пришла на модное шоу в прозрачной юбке от Dior со стразами и свитере.
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