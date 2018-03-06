Кира Найтли с мужем посетила Неделю моды в Париже

Сегодня, 18:37

Актриса надела стильное платье от Chanel длины миди

Кира Найтли. Фото: AFP
Кира Найтли. Фото: AFP

Сегодня, 6 марта,  на Неделе моды в Париже прошел показ Chanel. Среди гостей фотографы заметили и британскую актрису Киру Найтли, которая является лицом этого модного Дома. На мероприятии 32-летняя актриса прибыла вместе с супругом, музыкантом Джеймсом Райтоном. Найтли появилась на показе в твидовом платье Chanel длины миди. Она дополнила свой наряд бархатными туфлями горчичного цвета с ремешком,  а в качестве украшений выбрала браслет и кольца. 

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Фото: Getty

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Фото: Getty

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Фото: AFP

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Фото: AFP

Кира Найтли ее супруг Джеймс Райтон поженились в мае 2013 года в МазанеФранция. 26 мая 2015 года у супругов родилась дочь Эди.

Ранее голливудская актриса Ольга Куриленко стала одной из гостьей показа Balmain. На мероприятие звезда надела облегающий темно-синий костюм с золотыми пуговицами от Balmain за 4800 долларов. Образ актриса дополнила сумочкой на золотистой цепи, а также ботильонами на шнуровке.

Ольга также присутствовала и на показе Марии Грации Кьюри для Дома Dior, который прошел  в одном из исторических залов Музея Родена, где собралось немало гостей.  Куриленко пришла на модное шоу в прозрачной юбке от  Dior со стразами и свитере. 
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"Сегодня"

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