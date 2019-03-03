Кириленко об Украине на "Евровидении": "Отказались преждевременно"

Вице-премьер-министр Украины снова прокомментировал ситуацию с Наwотбором

Вячеслав Кириленко и MARUV Фото: facebook.com/VyacheslavKyrylenko.press/ instagram.com/eurovision.ua

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, который недавно высказался относительно MARUV, сделал новое заявление об Украине на "Евровидении 2019" и скандала, который возник после отказа нашей страны от участия в песенном конкурсе.

"Решение НОТУ относительно неучастия в "Евровидении", конечно, было преждевременным. Но изменить его можно еще даже и сейчас. Однако это также в компетенции Общественного ТВ", -написал Вячеслав на своей странице в Facebook.

Вице-премьер-министр также выступил в эфире телеканала "Прямой". где назвал решение Украины "преждевременным": "Преждевременное. Потому что еще время было и есть принять решение относительно другого конкурсанта, по другому способу отбора или как угодно, и возможности для этого есть уставные и законные. То есть Общественный вещатель может сам определять".

Напомним, Леся Никитюк забавно пошутила об Украине на "Евровидении". В своих Instagram-сторис ведущая опубликовала картинку – кадр из истории о Винни-Пухе, на которой медвежонок и другие герои детской повести отправляют Пятачка на плотике по реке.

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