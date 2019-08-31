Кирстен Данст получила звезду на Аллее Славы

37-летняя актриса прибыла на церемонию вместе с годовалым сыном

Кирстен Данст Фото: Getty Images

Американская актриса Кирстен Данст, которая отказалась худеть ради роли в новом фильме, получила звезду на Аллее Славы. На торжественную церемонию голливудская звезда прибыла вместе с годовалым сыном, которого, кстати, впервые показала на публике.

Открытие звезды имени Кирстен Данст в Голливуде состоялось в четверг, 29 августа. Мероприятие звезда "Человека-паука" посетила вместе со своим возлюбленным 31-летним актером Джесси Племонсом и их общим сыном Эннисом, который родился в мае 2018 года.

Кирстен позировала у собственной звезды на Алее Славы в простом и элегантном платье на бретелях. Образ актриса дополнила массивными серьгами.

Кирстен Данст получила звезду на Аллее Славы Фото: Getty Images

Примечательно, что ранее Кирстен Данст не показывала своего сына папарацции. Это первый официальных выход малыша Энниса вместе с его звездной мамой.

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