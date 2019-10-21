Папарацци довели Киру Найтли до нервного срыва
Британская актриса призналась, что не могла справиться со славой
Британская актриса Кира Найтли, которая недавно стала мамой во второй раз, удивила поклонников неожиданным заявлением. Оказывается, в начале своей карьеры звезда страдала от внимания назойливых журналистов.
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Как рассказала Кира Найтли в интервью изданию The Telegraph, после выхода первой части "Пиратов Карибского моря" в 2003 году излишний интерес к ее персоне довел ее до нервного срыва.
"В то время любые фотографии юных знаменитостей были очень ценны, если они несли негативный характер. Как раз такие репортеры следовали по пятам Бритни Спирс и Эми Уайнхаус в начале 2000-х. Даже если у вас не было проблем с психикой, папарацци пытались подтолкнуть вас к таким вещам, которые в обычной жизни вам не свойственны", — заявила Найтли.
Британская актриса также вспомнила случай, когда журналисты специально доводили ее, чтобы она сказала публично что-то скандальное: "Я помню, как машину Скарлетт Йоханссон столкнули с дороги в Лос-Анджелесе, а потом то же самое сделали со мной в Кентиш-Тауне. Тогда я сказала, что собираюсь их убить, а они признались, что получат больше денег, если я сделаю это".
Кира Найтли также призналась, что после перенесенного стресса хотела даже на два года уйти в отпуск, чтобы просто прийти в себя. Тогда же звезда поняла, что больше не хочет сниматься в высокобюджетных фильмах, потому что не может справиться со славой.
Недавно Кира Найтли откровенно рассказала о съемках в кино и своей дочери.
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