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Папарацци довели Киру Найтли до нервного срыва

Британская актриса призналась, что не могла справиться со славой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Кира Найтли
Кира Найтли
Фото: Getty Images

Британская актриса Кира Найтли, которая недавно стала мамой во второй раз, удивила поклонников неожиданным заявлением. Оказывается, в начале своей карьеры звезда страдала от внимания назойливых журналистов.

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Как рассказала Кира Найтли в интервью изданию The Telegraph, после выхода первой части "Пиратов Карибского моря" в 2003 году излишний интерес к ее персоне довел ее до нервного срыва.

"В то время любые фотографии юных знаменитостей были очень ценны, если они несли негативный характер. Как раз такие репортеры следовали по пятам Бритни Спирс и Эми Уайнхаус в начале 2000-х. Даже если у вас не было проблем с психикой, папарацци пытались подтолкнуть вас к таким вещам, которые в обычной жизни вам не свойственны", — заявила Найтли.

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Британская актриса также вспомнила случай, когда журналисты специально доводили ее, чтобы она сказала публично что-то скандальное: "Я помню, как машину Скарлетт Йоханссон столкнули с дороги в Лос-Анджелесе, а потом то же самое сделали со мной в Кентиш-Тауне. Тогда я сказала, что собираюсь их убить, а они признались, что получат больше денег, если я сделаю это".

Кира Найтли
Кира Найтли
Фото: AFP

Кира Найтли также призналась, что после перенесенного стресса хотела даже на два года уйти в отпуск, чтобы просто прийти в себя. Тогда же звезда поняла, что больше не хочет сниматься в высокобюджетных фильмах, потому что не может справиться со славой.

Недавно Кира Найтли откровенно рассказала о съемках в кино и своей дочери.

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шоу-бизнес актриса Кира Найтли
Источник: The Telegraph
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