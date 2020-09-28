Кит Харингтон и Роуз Лесли из "Игры престолов" впервые станут родителями

Лесли рассекретила беременность, снявшись для модного глянца

33-летний Кит Харингтон и его супруга и коллега по сериалу "Игра престолов" Роуз Лесли впервые станут родителями. О том, что у пары родится первенец стало известно благодаря журналу Make Magazine.

Роуз снялась в эксклюзивной фотосессии для Make, и на одном из снимков продемонстрировала округлившийся живот.

"Не многие люди могут надеть шелковое платье в пол от Стеллы Маккартни и сняться в модной фотосессии, будучи беременной. Но Роуз ни разу не показала свою усталость на нашей эксклюзивной модной фотосессии для последнего выпуска Make", – подписали фото представители журнала.

Роуз Лесли Фото: instagram.com/make_magazineuk

Поклонники Кита и Роуз пришли в восторг от этой новости, ведь после свадьбы звезд "Игры престолов" все начали ждать, когда у пары появится малыш.

Сами актеры пока не дают никаких комментариев.

Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках "Игры престолов", а впервые об их романе заговорили в 2012 году. В 2013 году в прессе появились слухи о том, что влюбленные рассталась.

В 2016-м пара вместе посетила церемонию вручения премии Olivier Awards. В сентябре 2017 года они объявили о помолвке. Харингтон и Лесли сыграли свадьбу в июне 2018 года в Шотландии.

Напомним, Кит Харингтон признался, что мать покупала ему игрушки для девочек. Ранее мы рассказывали о Ките Харингтоне и Роуз Лесли, а также других звездах, которые завели роман на съемках.

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