Кит Харингтон и Роуз Лесли из "Игры престолов" впервые станут родителями
Лесли рассекретила беременность, снявшись для модного глянца
33-летний Кит Харингтон и его супруга и коллега по сериалу "Игра престолов" Роуз Лесли впервые станут родителями. О том, что у пары родится первенец стало известно благодаря журналу Make Magazine.
Роуз снялась в эксклюзивной фотосессии для Make, и на одном из снимков продемонстрировала округлившийся живот.
"Не многие люди могут надеть шелковое платье в пол от Стеллы Маккартни и сняться в модной фотосессии, будучи беременной. Но Роуз ни разу не показала свою усталость на нашей эксклюзивной модной фотосессии для последнего выпуска Make", – подписали фото представители журнала.
Поклонники Кита и Роуз пришли в восторг от этой новости, ведь после свадьбы звезд "Игры престолов" все начали ждать, когда у пары появится малыш.
Сами актеры пока не дают никаких комментариев.
Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках "Игры престолов", а впервые об их романе заговорили в 2012 году. В 2013 году в прессе появились слухи о том, что влюбленные рассталась.
В 2016-м пара вместе посетила церемонию вручения премии Olivier Awards. В сентябре 2017 года они объявили о помолвке. Харингтон и Лесли сыграли свадьбу в июне 2018 года в Шотландии.
Напомним, Кит Харингтон признался, что мать покупала ему игрушки для девочек. Ранее мы рассказывали о Ките Харингтоне и Роуз Лесли, а также других звездах, которые завели роман на съемках.
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