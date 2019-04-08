Кит Харингтон смог удивить эротическим танцем

Актер побывал на программе и станцевал стриптиз

Фото: GQ Australia

Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон, который рассказал о финале восьмого сезона сериала, станцевал стриптиз в американском шоу Saturday Night Live. Ролик с отрывком из программы появился на официальном канале передачи на YouTube.

32-летний актер принял участие в скетче "Девичник". Актер исполнил роль жениха, который решил устроить сюрприз для своей невесты на девичнике. Харнигтон появился перед дамами и зрителями шоу в образе Кармен: в черно-красном платье, перчатках и туфлях на каблуке. Для "эффектного выступления" у актера был большой красный веер.

Отметим, что Кит Харингтон снимал одежду, обмахивался веером и выкрикивал хулиганские фразы пародийным голосом, закидывал ногу на стол. В конце актер остался в трусах и специальных конусах с кисточками на груди.

Скроме этого, специально для съемок в скетче Кит Харингтон сбрил бороду, поэтому его тяжело сразу узнать.

Напомним, Кит Харингтон даже разругался с женой из-за "Игры престолов". Однако, актер признался, что знакомство с Роуз Лесли было лучшим из съемок культового сериала.

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