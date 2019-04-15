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Кит Харингтон, Софи Тернер и Мэйси Уильмс на премьере "Игры престолов" в Белфасте

Звезды повеселились на вечеринке и пообщались с поклонниками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:17
Звезды "Игры престолов" на премьере сериала в Белфасте
Звезды "Игры престолов" на премьере сериала в Белфасте
Фото: Getty Images

Наконец-то поклонники "Игры престолов" дождались премьеры первой серии восьмого сезона. И пока мы ищем, где посмотреть первую серию "Игры престолов", звезды сериала в рамках масштабнойпромо-кампании презентовали сериал в Белфасте, что в Северной Ирландии.

Звезды "Игры престолов"
Звезды "Игры престолов"
Фото: Getty Images

Отметим, именно там снимали основные сцены сериала. На премьере приехали пообщаться с поклонниками и представить новый сезон Кит Харингтон, Софи Тернер и Мэйси Уильямс, Айзек Хемпстед-Райт, Кэрис ван Хаутен, Лиам Каннингем, Натали Эммануэль.

Звезды "Игры престолов"
Звезды "Игры престолов"
Фото: Getty Images

Стоит отметить, что все звезды были в хорошем настроении, фотографировались, общались.

Напомним, ранее профессор Колумбийского университета Брюс Крейвен назвал вероятного "победителя" "Игры престолов". Мужчина пришел к выводу, что самые большие шансы получить Железный трон у Сансы Старк.

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Источник: Сегодня
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