Кит Харингтон, Софи Тернер и Мэйси Уильмс на премьере "Игры престолов" в Белфасте
Звезды повеселились на вечеринке и пообщались с поклонниками
Наконец-то поклонники "Игры престолов" дождались премьеры первой серии восьмого сезона. И пока мы ищем, где посмотреть первую серию "Игры престолов", звезды сериала в рамках масштабнойпромо-кампании презентовали сериал в Белфасте, что в Северной Ирландии.
Отметим, именно там снимали основные сцены сериала. На премьере приехали пообщаться с поклонниками и представить новый сезон Кит Харингтон, Софи Тернер и Мэйси Уильямс, Айзек Хемпстед-Райт, Кэрис ван Хаутен, Лиам Каннингем, Натали Эммануэль.
Стоит отметить, что все звезды были в хорошем настроении, фотографировались, общались.
Напомним, ранее профессор Колумбийского университета Брюс Крейвен назвал вероятного "победителя" "Игры престолов". Мужчина пришел к выводу, что самые большие шансы получить Железный трон у Сансы Старк.
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