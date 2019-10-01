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Классическая опера ХХІ века: за и против

Воспринимаем ли мы сейчас оперу так же, как это было во времена Верди, Вагнера, Чайковского?

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00

Опера. Оперный театр. Оперное искусство. Какие ассоциации вызывает у нас этот величественный жанр высокой академической музыки? Как правило, он воспринимается как изысканный, слегка своенравный и, конечно же, элитарный продукт, доступный для понимания только избранным. Оперные театры традиционно – места паломничества туристов, где за право приобщиться к этому сказочному миру звуков, декораций, образов соревнуются талантливейшие певцы и музыканты. Но воспринимаем ли мы сейчас оперу так же, как это было во времена Верди, Вагнера, Чайковского?

Мы живем во времена высоких скоростей, когда клиповое восприятие мира стало органичным и жизненно необходимым. Именно поэтому опера, в ее классическом, более чем трехчасовом виде, часто не воспринимается зрителем. Конечно, режиссеры пытаются найти новые подходы к постановкам, внести в классический сюжет актуальные темы, пытаются эпатировать и используют другие нестандартные ходы для привлечения современного зрителя. Одновременно с этим оперные исполнители популяризируют оперное искусство, внедряясь на, казалось бы, "вражескую" для академизма территорию – сферу популярной музыки.

Так, в последние десятилетия ХХ века на музыкальную арену выходит новый герой – classical crossover (классический кроссовер), жанр, в котором высокая академическая музыка комбинируется с другими стилевыми направлениями. Во всем мире этот жанр активно развивается, непрерывно расширяя аудиторию своих поклонников. В частности, он стал одним из категорий такой вожделенной для каждого профессионального музыканта премии Grammy.

К слову, лучшие представители classical crossover систематически посещают Украину. Сара Брайтман, Андреа Бочелли, Алессандро Сафина, коллектив Il Divo давно стали любимцами украинских меломанов, традиционно собирая полные залы. И в этой связи очень приятно, что мы, как одна из самых певучих наций, тоже имеем своих classical crossover звезд. Одной из них является сопрано Арина Домски. Певица с академическим музыкальным образованием, дипломом оперной исполнительницы, совершила настоящую революцию в украинской популярно-академической среде. И она не просто занимается "перепевкой" оперных хитов, а создает оригинальный культурный продукт. Собственные аранжировки, оригинальные костюмы, лучшие музыканты и, конечно же, манящий голос Арины.

Репертуар певицы поражает своей многогранностью. Каждый опус – отдельная творческая вершина. Начинала Арина, и это понятно, с кавер-исполнений. Таким стал первый сингл певицы – "Ti amero".

Этот выбор стал судьбоносным, поскольку сразу же попал в британский музыкальный чат CMTV. Тот самый случай, когда говорят – проснулась знаменитой! Но этот успех не опьянил молодую певицу. Она начала еще более активно работать в жанре classical crossover, выстраивая свой собственный путь к музыкальному Олимпу.

Язык музыки – универсальный и поэтому имеет способность быть понятным в любом уголке мира. Успех Арины открыл ей доступ к лучшим исполнительским площадкам. Германия, Испания, Китай, Ливан, ОАЭ, Турция – это неполный список стран, которые пожелали принять у себя украинскую певицу. И это не просто концертные выступления, а также и крупные ивенты мирового значения, такие как Summer Davos World Economic Forum, BRICS International Film Festival. А самым экстраординарным событием стало приглашение китайского правительства исполнить гимн Beijing International Film Festival. И все это оперное пение, не чудо ли это?

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В прошлом году Арина Домски презентовала собственное уникальное шоу, вызвавшее небывалый резонанс в мире искусства. Лучшие опусы Генделя, Моцарта, Чайковского и многих других классиков ожили в современном звучании. Световые эффекты, балетные постановки, оркестр, мощная сценография, чарующий голос – неотъемлемые составные оперной феерии Арины Домски. Шоу поразило зрителя, который и не догадывался, что классическая музыка может быть настолько интересной, увлекательной и в то же время современной.

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Opera Show Арины Домски удалось завоевать мировое признание. Украинская певица была удостоена премии Dubai Diafa Awards (Дубай, ОАЭ) за популяризацию классической музыки в мире.

В настоящее время Арина поет с лучшими оперными и популярными исполнителями мира. Гастролирует с собственным Opera Show и всей своей творческой деятельностью доказывает, что классическая музыка в современной интерпретации – это тот культурный продукт, который мы так долго ждали!

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опера кроссовер Арина Домски Opera Show Arina Domski
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