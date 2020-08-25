Клаудиа Шиффер отпраздновала 50-летие в эксклюзивном платье от Balmain
Смотрите, как сейчас выглядит немецкая супермодель
Немецкая супермодель Клаудиа Шиффер 25 августа празднует свой день рождения. Звезде и настоящему секс-символу 90-х исполнилось 50 лет. Смотрите, как сейчас выглядит знаменитость.
На своей странице в Instagram Клаудиа Шиффер опубликовала видео, где она задувает свечи на праздничном торте. Модель одета в синее платье от французского модного дома Balmain, которое ей подарил Оливье Рустен.
"Спасибо Ольвье за мое красивое праздничное платье", – поблагодарила модельера и креативного директора Шиффер.
На своем официальном сайте Клаудиа Шиффер также оставила сообщение, в котором призналась, что любит свое дело, а с возрастом чувствует себя только моложе.
"Мне очень повезло, что я люблю то, что делаю. Я так рада, что мне исполнилось 50. Я никогда в жизни не чувствовала себя безопаснее или счастливее. Я не пытаюсь выглядеть или чувствовать себя моложе, я принимаю настоящее", – признается fashion-икона.
Клаудиа Шиффер родилась 25 августа 1970 года в Райнберге, ФРГ. Ее отец был юристом, а мать – домохозяйкой. Когда ей было 17, ее заметил директор модельного агентства, который уговорил девушку поехать в Париж, чтобы попробовать себя в роли фотомодели. Так Клаудиа ступила на тропу модельного бизнеса.
На счету Клаудии Шиффер более 1000 обложек популярных журналов, множество рекламных кампаний мировых брендов.
В 2002 году Шиффер вышла замуж за британского кинопродюсера Мэтью Вона. Сегодня они вместе воспитывают троих детей: сына Каспара Мэтью и дочерей Клементин Поппи и Косиму Вайолет.
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