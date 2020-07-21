Клип группы Little Big побил рекорд "Евровидения"
Композицию Uno музыканты подготовили специально для выступления в Роттердаме
Клип российской группы Little Big, участники которой нарушили правила конкурса, побил рекорд "Евровидения". Ролик на песню Uno набрал более 134 млн просмотров в YouTube. Об этом сообщается на странице песенного конкурса в Twitter.
"Поздравляем российских Little Big! Сейчас Uno – самое популярное видео на канале Eurovision. Клип просмотрели более 134 млн раз", – говорится в сообщении.
Видео Uno стало самым популярным на YouTube-канале музыкального конкурса "Евровидение". Работа российских артистов обогнала клип израильской певицы Неты Барзилай на песню Toy.
"Евровидение-2020" должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды. Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Однако в следующем году мероприятие все же состоится – организаторы приняли официальное решение провести песенное соревнование в городе, который готовился принимать "Евровидение-2020" – Роттердаме.
Подробнее об отмене "Евровидения-2020" смотрите в сюжете:
Напомним, что Украину на "Евровидении-2021" будет представлять группа Go_A, победившая в Нацотборе 2020.
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