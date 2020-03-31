Князь Монако вылечился от коронавируса: как сейчас чувствует себя Альбер II

Глава государства вышел из карантина

Пятикратный участник зимних Олимпийских игр 62-летний князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса. Отметим, что князь Монако стал первым в мире главой государства, у которого обнаружили COVID-19.

Князь Альбер II Фото: Getty Images

Как сообщает издание Le Figaro, князь находился под наблюдением врачей и теперь ему предложили прекратить самоизоляцию. Альбер ІІ рассказывал, что его симптомы были похожи на грипп, но отмечал, что, возможно, это довольно легкий случай.

У правителя была повышенная температура и незначительный кашель. Он не знает, где именно мог заразиться, ведь общался со многими людьми. Родные князя чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов заболевания.

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Напомним, что еще один член королевской семьи – принц Чарльз – также вылечился от коронавируса.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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