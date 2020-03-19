Князь Монако заразился коронавирусом

Альбер II находится под наблюдением врачей

Коронавирусом заболела еще одна известная личность. На этот раз пандемия настигла князя Монако – Альбера II. На данный момент за его состоянием здоровья наблюдают врачи.

По информации издания France Info, пока у монарха обнаружили стандартные симптомы коронавируса и его состояние не ухудшилось. Он даже продолжает работать, но уже под наблюдением медиков.

"Князь Альбер продолжает работать из кабинета своих апартаментов, он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, правительства и со своими самыми близкими соратниками", – говорится в сообщении.

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Отметим, коронавирусом также заразились актеры Том Хэнкс, Идрис Эльба, актриса Ольга Куриленко и другие. Узнайте, кто еще из знаменитостей стал жертвой пандемии. Правда, Хэнксу вместе с женой удалось побороть болезнь и сейчас они находится на домашнем карантине в арендованном доме Австралии.

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