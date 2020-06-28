Уличные драки и секретная страсть: интересные факты из жизни Артема Пивоварова, о которых вы не знали
Сегодня певцу исполняется 29 лет
Украинский певец и саундпродюсер Артем Пивоваров, который недавно поделился своими любимыми странами для путешествия, 28 июня исполняется 29 лет. Артист родом из Волчанска Харьковской области. Миллионные просмотры на YouTube, сотрудничество со знаменитыми артистами и всенародная любовь – за столь короткое время Артему удалось добиться успеха.
После трех лет работы помощником анестезиолога Артем круто изменил свою жизнь, посвятив себя музыке. В честь своего дня рождения Артем специально для Сегодня.Lifestyle раскрыл 29 интересных фактов о себе, о которых вы еще не знали.
- Артем обожает поесть – вкусно и много. Хотя от мяса и вредной пищи отказывается.
- Если торт, но только "Наполеон".
- Никогда не пьет кофе, делает выбор только в пользу чая.
- Среди всех праздников больше всего любит Новый год.
- Первое тату набил в 18 лет.
- В детстве несколько раз ломал руки в уличных драках.
- Любимый персонаж – Гарри Поттер.
- Первую музыкальную группу собрал в 14 лет.
- Играет на всех "основных" музыкальных инструментах – барабаны, бас-гитара, гитара, клавиши.
- Любимая группа – Slipknot
- Любимая песня – Frank Ocean Pyramids.
- Время для генерации идей и создания шедевров – ночь.
- Местом силы для себя считает столицу Украины и остров Бали.
- Самое необычное место выступления – на корабле.
- Не пробовался как участник ни в одном талант-шоу.
- Спродюсировал около 70-ти треков для различных артистов.
- Фраза по жизни – "Дорогу осилит идущий".
- Больше всего ценит в людях искренность.
- Более комфортно чувствует себя в теплом климате, нежели в холодном.
- Предпочитает активный отдых – сноубординг, серфинг, вейкбординг, походы в горы.
- Отдыхая в Украине, выбирает Карпаты.
- Любимое слово – "Фирмá"
- Закончил медицинский колледж и даже 3 года проработал в реанимации.
- Если попросить Артема посоветовать фильм, это точно будет "Выживший".
- Среди различных марок авто предпочитает Audi.
- Обожает лабрадоров и хочет завести себе нескольких.
- Любимые цвета – красный/белый/черный.
- Ни дня не обходится без приложений Instagram и Telegram.
- Еще одна "секретная" страсть Артема – PlayStation. На карантине даже занял первое место в мировом рейтинге UFC.
Ранее Артем Пивоваров дал откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказал о своем сольном концерте в Киеве, сотрудничестве с Анной Седоковой, Светланой Лободой, а также о судьбоносном случае, который произошел с ним в школьные годы.
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