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Уличные драки и секретная страсть: интересные факты из жизни Артема Пивоварова, о которых вы не знали

Сегодня певцу исполняется 29 лет

Украинский певец и саундпродюсер Артем Пивоваров, который недавно поделился своими любимыми странами для путешествия, 28 июня исполняется 29 лет. Артист родом из Волчанска Харьковской области. Миллионные просмотры на YouTube, сотрудничество со знаменитыми артистами и всенародная любовь – за столь короткое время Артему удалось добиться успеха.

Музыкант, певец Артем Пивоваров Фото: пресс-служба

После трех лет работы помощником анестезиолога Артем круто изменил свою жизнь, посвятив себя музыке. В честь своего дня рождения Артем специально для Сегодня.Lifestyle раскрыл 29 интересных фактов о себе, о которых вы еще не знали.

Артем обожает поесть – вкусно и много. Хотя от мяса и вредной пищи отказывается.

Если торт, но только "Наполеон".

Никогда не пьет кофе, делает выбор только в пользу чая.

Среди всех праздников больше всего любит Новый год.

Первое тату набил в 18 лет.

Артем Пивоваров в детстве Фото: пресс-служба

В детстве несколько раз ломал руки в уличных драках.

Любимый персонаж – Гарри Поттер.

Первую музыкальную группу собрал в 14 лет.

Играет на всех "основных" музыкальных инструментах – барабаны, бас-гитара, гитара, клавиши.

Любимая группа – Slipknot

Любимая песня – Frank Ocean Pyramids.

Время для генерации идей и создания шедевров – ночь.

Местом силы для себя считает столицу Украины и остров Бали.

Артем Пивоваров наполняется энергией на Бали Фото: пресс-служба

Самое необычное место выступления – на корабле.

Не пробовался как участник ни в одном талант-шоу.

Спродюсировал около 70-ти треков для различных артистов.

Фраза по жизни – "Дорогу осилит идущий".

Украинскому певцу исполняется 29 лет Фото: пресс-служба

Больше всего ценит в людях искренность.

Более комфортно чувствует себя в теплом климате, нежели в холодном.

Предпочитает активный отдых – сноубординг, серфинг, вейкбординг, походы в горы.

Отдыхая в Украине, выбирает Карпаты.

Любимое слово – "Фирмá"

Закончил медицинский колледж и даже 3 года проработал в реанимации.

Если попросить Артема посоветовать фильм, это точно будет "Выживший".

Среди различных марок авто предпочитает Audi.

Обожает лабрадоров и хочет завести себе нескольких.

Любимые цвета – красный/белый/черный.

К 29 годам певец добился успеха в карьере Фото: пресс-служба

Ни дня не обходится без приложений Instagram и Telegram.

Еще одна "секретная" страсть Артема – PlayStation. На карантине даже занял первое место в мировом рейтинге UFC.

Ранее Артем Пивоваров дал откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказал о своем сольном концерте в Киеве, сотрудничестве с Анной Седоковой, Светланой Лободой, а также о судьбоносном случае, который произошел с ним в школьные годы.

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