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Уличные драки и секретная страсть: интересные факты из жизни Артема Пивоварова, о которых вы не знали

Сегодня, 09:09

Сегодня певцу исполняется 29 лет

Украинский певец и саундпродюсер Артем Пивоваров, который недавно поделился своими любимыми странами для путешествия, 28 июня исполняется 29 лет. Артист родом из Волчанска Харьковской области. Миллионные просмотры на YouTube, сотрудничество со знаменитыми артистами и всенародная любовь – за столь короткое время Артему удалось добиться успеха.

Музыкант, певец Артем Пивоваров
Музыкант, певец Артем Пивоваров
Фото: пресс-служба

После трех лет работы помощником анестезиолога Артем круто изменил свою жизнь, посвятив себя музыке. В честь своего дня рождения Артем специально для Сегодня.Lifestyle раскрыл 29 интересных фактов о себе, о которых вы еще не знали.

  • Артем обожает поесть – вкусно и много. Хотя от мяса и вредной пищи отказывается.
  • Если торт, но только "Наполеон".
  • Никогда не пьет кофе, делает выбор только в пользу чая.
  • Среди всех праздников больше всего любит Новый год.
  • Первое тату набил в 18 лет.

Артем Пивоваров в детстве
Артем Пивоваров в детстве
Фото: пресс-служба

  • В детстве несколько раз ломал руки в уличных драках.
  • Любимый персонаж – Гарри Поттер.
  • Первую музыкальную группу собрал в 14 лет.
  • Играет на всех "основных" музыкальных инструментах – барабаны, бас-гитара, гитара, клавиши.
  • Любимая группа – Slipknot
  • Любимая песня – Frank Ocean Pyramids.
  • Время для генерации идей и создания шедевров – ночь.
  • Местом силы для себя считает столицу Украины и остров Бали.

Артем Пивоваров наполняется энергией на Бали
Артем Пивоваров наполняется энергией на Бали
Фото: пресс-служба

  • Самое необычное место выступления – на корабле.
  • Не пробовался как участник ни в одном талант-шоу.
  • Спродюсировал около 70-ти треков для различных артистов.
  • Фраза по жизни – "Дорогу осилит идущий".

Украинскому певцу исполняется 29 лет
Украинскому певцу исполняется 29 лет
Фото: пресс-служба

  • Больше всего ценит в людях искренность.
  • Более комфортно чувствует себя в теплом климате, нежели в холодном.
  • Предпочитает активный отдых – сноубординг, серфинг, вейкбординг, походы в горы.
  • Отдыхая в Украине, выбирает Карпаты.
  • Любимое слово – "Фирмá"
  • Закончил медицинский колледж и даже 3 года проработал в реанимации.
  • Если попросить Артема посоветовать фильм, это точно будет "Выживший".
  • Среди различных марок авто предпочитает Audi.
  • Обожает лабрадоров и хочет завести себе нескольких.
  • Любимые цвета – красный/белый/черный.

К 29 годам певец добился успеха в карьере
К 29 годам певец добился успеха в карьере
Фото: пресс-служба

  • Ни дня не обходится без приложений Instagram и Telegram.
  • Еще одна "секретная" страсть Артема – PlayStation. На карантине даже занял первое место в мировом рейтинге UFC.

Ранее Артем Пивоваров дал откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказал о своем сольном концерте в Киеве, сотрудничестве с Анной Седоковой, Светланой Лободой, а также о судьбоносном случае, который произошел с ним в школьные годы.

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