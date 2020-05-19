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Ко дню рождения Наталии Орейро: ТОП-7 хитов уругвайской красотки

Звезде "Дикого ангела" исполняется 43 года

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:03

Знаменитая уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, которой ранее вручили "российский паспорт", сегодня, 19 мая отмечает свой день рождения. Звезде "Дикого ангела" исполняется 43 года. Свой творческий путь латиноамериканская красотка начинала с актерского мастерства и с 11 лет начала сниматься в рекламных роликах.

Настоящий успех и узнаваемость Наталии принесла роль в сериала "Богатые и знаменитые". Вскоре ее популярность подкрепил сериал "Дикий ангел", после которого Орейро в Аргентине была одной из самых узнаваемых личностей.

Помимо успешной карьеры актрисы с 2000-х годов знаменитость начала заниматься музыкой и выпустила свой первый альбом, в который входило 11 песен. В честь дня рождения Наталии Орейро Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить самые значимые хиты артистки.

Cambio Dolor

Que Si, Que Si

Alas de libertad

Y Te Vas Conmigo

Huracán

Rio De La Plata

No Me Arrepiento de Este Amor

Напомним, что Наталия ранее заявляла о желании стать гражданкой России. Орейро заявила, что будет "даже более русской, чем Жерар Депардье", который также ранее получил российский паспорт. Она призналась, что посетила страну не менее 15 раз. Артистка добавила, что с россиянами ей комфортно работать, и чувствует она себя почти русской.

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