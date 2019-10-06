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Коди Симпсон подогрел слухи о романе с Майли Сайрус

Певец опубликовал романтичное селфи с бывшей Лиама Хемсворта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:33
Коди Симпсон
Коди Симпсон
Фото: instagram.com/codysimpson/

Коди Симпсон подтвердил слухи о романе с Майли Сайрус. После разрыва с Лиамом Хемсвортом и Кейтлин Картер, певицу застукали за поцелуем с горячим австралийцем, а уже через несколько дней певец сам поделился романтичным селфи со звездой.

В insta-сторис 22-летний Коди Симпсон разместил фотографию на которой целует Майли Сайрус в висок. "Завтрак перед плаванием, любезно приготовленный деткой", – подписал снимок музыкант.

Коди Симпсон и Майли Сайрус
Коди Симпсон и Майли Сайрус
Фото: instagram.com/codysimpson/

Накануне папарацци подловили Майли Сайрус за страстным поцелуем с новым возлюбленным в одном из магазинов Лос-Анджелеса. Известно, что Майли и Коди дружат уже много лет. Кроме того, парень еще в подростковом возрасте был поклонником Сайрус. "Я знал все слова к ее песням, я не собираюсь лгать. Мне совсем не стыдно за это. Я думаю, что она навсегда останется самой привлекательной звездой Диснея", – признается Симпсон.

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