Когда родит Регина Тодоренко: стали известны дата и пол ребенка

Регина Тодоренко и Влад Топалов раскрыли журналистам последние секреты

Регина Тодоренко. Фото: instagram/reginatodorenko

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая в скором времени должна родить, посетила со своим женихом, российским исполнителем Владом Топаловым, одну из церемоний, где они рассказали журналистам о том, когда их семья пополнится.

На вечер Регина пришла в длинном сером облегающем платье с блестками. Как сообщает издание StarHit.ru, они с Владом раскрыли пол ребенка – счастливая пара ожидает мальчика. А также сказали, что роды намечены уже на следующую неделю.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram/reginatodorenko

СМИ уже быстро подсчитали, предположив, что заветная дата выпадает на 15-17 ноября.

Видимо поэтому звезда неделю назад решила отпраздновала свой девичник с подругами, среди которых были ведущие "Орла и Решки" Алина Астровская и Мария Ивакова, а также ее бывшие коллеги по группе Real O – Лина Мицуки и Елена Виноградова. Поскольку после рождения ребенка первое время будет не до этого.

Напомним, в конце июля ведущая Регина Тодоренко сказала "да" в ответ на предложение руки и сердца Влада Топалова. Читайте их историю любви.