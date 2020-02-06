Выбрали знаковое число: когда состоится свадьба внучки Елизаветы II

Молодожены проведут церемонию в Букингемском дворце

Принцесса Беатрис с женихом Фото: Getty Images

Совсем недавно стало известно, что внучка королевы Британии Елизаветы II в начале сентября обручилась. Избранником принцессы Беатрис стал 34-летний итальянец Эдоардо Мапелло Моцци. Теперь стало известно, когда же состоится королевская церемония бракосочетания.

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Как сообщает издание The Sun, торжественная церемония состоится 29 мая 2020 года. Место венчания пока не указывается, однако празднование будет организовано в Букингемском дворце. Устроит там свадьбу предложила внучке сама британская королева.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Instagram.com

Отметим, что брачующиеся выбрали такую дату не спроста. 29 июля 1981 года состоялась свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы, а 29 апреля 2011 поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Оба венчания прошли в Вестминстерском аббатстве. Праздничный банкет по случаю свадьбы герцогов Кембриджских также проходил в Букингемском дворце.

Старшая дочь герцога Йоркского более двух лет встречалась с миллиардером Эдуардо Мапелли Моцци. Бизнесмен сделал предложение принцессе Беатрис в сентябре этого года в Италии. Пара запланировала свадьбу весной 2020 года.

Напомним, что недавно мать принцессы Беатрис рассекретила детали свадьбы дочери.

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