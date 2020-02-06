Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Выбрали знаковое число: когда состоится свадьба внучки Елизаветы II

Молодожены проведут церемонию в Букингемском дворце

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Принцесса Беатрис с женихом
Принцесса Беатрис с женихом
Фото: Getty Images

Совсем недавно стало известно, что внучка королевы Британии Елизаветы II в начале сентября обручилась. Избранником принцессы Беатрис стал 34-летний итальянец Эдоардо Мапелло Моцци. Теперь стало известно, когда же состоится королевская церемония бракосочетания.

Почему королева отказалась финансировать свадьбу принцессы Беатрис, смотрите в сюжете:

Как сообщает издание The Sun, торжественная церемония состоится 29 мая 2020 года. Место венчания пока не указывается, однако празднование будет организовано в Букингемском дворце. Устроит там свадьбу предложила внучке сама британская королева.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци
Фото: Instagram.com

Отметим, что брачующиеся выбрали такую дату не спроста. 29 июля 1981 года состоялась свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы, а 29 апреля 2011 поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Оба венчания прошли в Вестминстерском аббатстве. Праздничный банкет по случаю свадьбы герцогов Кембриджских также проходил в Букингемском дворце.

Старшая дочь герцога Йоркского более двух лет встречалась с миллиардером Эдуардо Мапелли Моцци. Бизнесмен сделал предложение принцессе Беатрис в сентябре этого года в Италии. Пара запланировала свадьбу весной 2020 года.

Напомним, что недавно мать принцессы Беатрис рассекретила детали свадьбы дочери.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото Свадьба внучки Елизаветы II будет закрытой для прессы - СМИ Внучка Елизаветы II отменила вечеринку в честь помолвки: известна причина Елизавета II отказалась оплачивать свадьбу принцессы Беатрис: в чем причина
свадьба Елизавета II королевская семья принцесса Беатрис
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Домашние хачапури с сыром на кефире
Домашние хачапури с сыром на кефире
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:00Food

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

Сегодня, 12:27Шоу-бизнес

Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины

Сегодня, 10:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 18:22Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Вчера, 16:38Fun

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото

Вчера, 16:06Travel

Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе

Вчера, 14:50Food

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

Вчера, 11:26Афиша

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

Вчера, 09:23Fun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

4 февраляFun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

4 февраляШоу-бизнес

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

4 февраляШоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

4 февраляFun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

4 февраляFun

Вспыхнул скандал из-за родов на борту самолета с участием украинки-врача: "Нашла время, я спать хочу"

4 февраляШоу-бизнес

Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким снимком с возлюбленным

3 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Новости партнеров

Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
5 модных шарфов, которые согреют тебя этой зимой
5 модных шарфов, которые согреют тебя этой зимой
Секреты военного врача: сбить давление можно нажатием на точку
Секреты военного врача: сбить давление можно нажатием на точку
Медики назвал орехи, которые нельзя есть
Медики назвал орехи, которые нельзя есть
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
6 упражнений, которые избавят от целлюлита и лишних килограммов
6 упражнений, которые избавят от целлюлита и лишних килограммов