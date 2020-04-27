Когда-то позволяла себя обижать, но могла бы не допустить: Слава Каминская отреагировала на скандал с Региной Тодоренко

Слава Каминская высказалась о скандале с Региной Тодоренко

Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая недавно рассказала о пластических операциях, прокомментировала разгоревшийся скандал вокруг известной телеведущей Регины Тодоренко. На своей странице в Instagram Слава разместила пост, вспомнив о том, что знает о проблеме домашнего насилия не понаслышке.

Слава Каминская утверждает, что пользователи Сети более суток "публично насилуют" Регину Тодоренко за ее некорректное высказывание касательно домашнего насилия, вместо того, чтобы начинать с самих себя и не молчать, когда того требует реальная ситуация в обществе.

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

"Вот уже более суток интернет с остервенением линчует Регину Тодоренко за ее некорректное высказывание на тему домашнего насилия: проклинает, унижает, лишает премий. Другими словами – публично насилует в поисках истины: кто же виноват в домашнем насилии? Жертва ли? Насильник ли? Мне кажется, что этот вопрос не замыкается только на 2 людях, он гораздо шире, и каждый из нас имеет к нему отношение! Виноваты матери, которые безрассудно балуют своих сыновей; виноваты родители, которые бьют своих детей, выращивая из них эмоциональных калек; виноваты родители, которые не принимают своих избитых дочерей, мол сама выбрала, сама и живи; виноваты близкие и друзья, которые видя ситуацию, не вступаются и не защищают, мол, чужая семья – потемки, сами разберутся. Виноваты все те, кто молча наблюдают как девушке на кассе в лицо кидают жменю мелочи, виноваты те, кто в маршрутке молча наблюдают как разбивают нос девушке на ее просьбу не ругаться матом. И это только физический аспект. А сколько оскорблений, унижений в обществе?!" – эмоционально написала Слава.

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Певица отметила, что возникает ощущение, как будто насилие стало нормой жизни, на что многие не обращают внимание – "просто атрофировались органы чувств".

"И вот когда каждый из нас, каждый, перестанет быть равнодушным, и будет способен на большее, нежели оставить проклены оступившейся девочке – есть надежда, что наш мир хоть немножко станет лучше. Я знаю о проблеме насилия не понаслышке, и когда-то давно я позволяла себя обижать. Сегодня понимаю, что это был мой осознанный выбор и могла бы этого не допустить, уйдя после первого намека на удар", – подытожила Каминская.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой мужчина спас Славу Каминскую от депрессии.

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