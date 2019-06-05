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"Когда ты живой, возможно все": Янина Соколова о борьбе с раком и новом проекте

Украинская ведущая подробно рассказала о проекте "Я, Нина"

Янина Соколова Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Известная телеведущая и журналист Янина Соколова недавно шокировала неожиданным признание – у нее обнаружили онкологию, которую ей удалось победить. На протяжении семи месяцев, пока Янина боролась с самой страшной болезнью 21 века, никто из зрителей и ее коллег об этом даже не догадывался.

Невероятные истории звезд, победивших рак:

После пережитого испытания украинская ведущая твердо решила, что у нее теперь появилась важная миссия – менять мир вокруг и вдохновлять людей. Так и родилась идея создать мультимедийный проект "Я, Нина", который состоит из автобиографической книги, художественного фильма и саундтрека "Седьмой день". К слову, лирическую песню к киноленте написал фронтмен украинской группы "Друга ріка" и близкий друг Янины – Валерий Харшичин.

О чем проект "Я, Нина" и как телеведущей удалось побороть страшный недуг – читайте в нашем материале.

Идея создать такой масштабный проект пришла к Янине Соколовой, когда она лежала в реанимации. Как шутит сама ведущая, пока ей вырезали три органа, она задумалась над своей пользой в этом мире.

"Я помню тот ноябрь..."

"Я помню тот ноябрь, когда проснулась в реанимации и поняла, что нужен такой проект ("Я, Нина" – ред.), а еще я задала вопрос: "Слушай, небо, ты мне на что-то намекаешь?". Я поняла, оно мне намекает, чтобы я изменила историю, которая сопровождает всех болеющих. Потом долго лежала в палате и делилась с врачами этими мыслями, а они думали, что я ненормальная. Собственно, эта ненормальность увенчалась сегодня историей, которая имеет название "Я, Нина", – рассказала Янина Соколова.

Мультимедийный проект "Я, Нина" Фото: yanina.life

Главный месседж проекта – привлечь внимание общественности к проблемам лечения и профилактики онкологических заболеваний в Украине, побуждать людей к периодической проверке здоровья. Ведь об этом боятся говорить и когда слышат диагноз, опускаются руки. Но, как признается Янина, она не из пугливых, и хочет, чтобы каждый болеющий на онкологию человек боролся до конца, ведь рак – не приговор.

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На вопрос, почему в 21 веке на пике развития медицины рак только прогрессирует и убивает все больше людей, Янина предположила, что это может быть связано с бизнес-интересами.

"Кто-то говорит, что это бизнес"

"Я не раз об этом думала. Мы живем в мире, в котором можно вылечить или минимизировать процесс распространения болезни. Кто-то говорит, что это бизнес и баснословные суммы, которые тратят близкие и сами пациенты на лечение, "кормят" так называемую "мафию", которая не хочет, чтобы создавались лекарства против рака. Но я – девушка позитивная, и считаю, что пока этой болезни нет управы с точки зрения науки", – рассказала Сегодня.Lifestyle Янина Соколова.

В свою очередь, хирург-онколог Кирилл Бурмач, который присутствовал на презентации проекта "Я, Нина", научно объяснил, почему болезнь прогрессирует в современном обществе.

"Количество заболевших раком растет в связи с тем, что увеличивается и общая продолжительность жизни населения на планете. Основная масса онкологических заболеваний приходится на поздний возраст (старше 60-ти лет). Поэтому такая статистика болезни", – говорит хирург-онколог.

Презентация проекта "Я, Нина" в Киеве Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Чтобы победить рак, нужны внутренние силы, которые Янина получила благодаря родным и близким. А также она назвала свой "рецепт" борьбы с тяжелой болезнью. Сила мысли, люди, которые смотрят с тобой в одном направлении и поддерживают ежедневно, а также само понимание ценности жизни – все это помогло пережить сложный период.

"Когда ты живой, возможно все"

"Я принципе не ссыкуха! Но говорить о том, что сила во мне была перманентно во время болезни – это неправда. Я девушка с очень сложным характером, очень эмоциональная и понятно, что не всегда было легко. Я нашла в себе силы благодаря поддержке близких, а также внутреннему пониманию, что нужно двигаться только вперед. Желание сделать что-то полезное для этой страны и быть счастливой – это помогло мне набраться сил для борьбы. Люди, которые тебя поддерживают, способны творить чудеса. Когда ты живой, возможно все", – трогательно ответила телеведущая.

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На протяжении болезни Янину Соколову поддерживал ее близкий друг и украинский певец Валерий Харчишин, который не просто помогал при создании проекта и написал песню, но и проникся ее личной историей. Артист не по словам знает, что такое потерять близкого человека, которому так и не удалось победить рак.

Валерий Харшичин, Янина Соколова и Валерия Ходос Фото: yanina.life

"Главное – не умирать психологически. Я когда-то потерял брата и, может, тогда я что-то не знал об этой болезни. Янина меня многому научила. Саундтрек писался легко. Наша песня о жизни, а не о смерти", – признался фронтмен группы "Друга ріка".

В биографическом фильме "Я, Нина" Соколова сыграет саму себя и очень надеется, что ее история поможет другим больным справиться со всеми трудностями.

Напомним, в прошлом году Янину Соколову обворовали в Киеве.

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