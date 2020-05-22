"Когда встретил Настю, понял – это навсегда": Потап признался, в какой момент влюбился в NK

Украинский рэпер рассказал, как зарождались отношения с супругой

Украинский продюсер и рэпер Потап в Instagram-шоу Оли Поляковой "Правда или действие" признался, в какой момент сотрудничество переросло в любовь с Настей Каменских. Отметим, недавно артистка презентовала новый клип на песню "Воспоминания". NK создала романтическую видеоработу, вдохновившись приятными воспоминаниями во время просмотра старых совместных фото и видео с ее супругом Потапом.

Украинские артисты Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

"Я влюбился в нее не сразу, как увидел. Когда ее повстречал, не сразу понравилась. Она вся такая темпераментная, а она просто из Италии. Мне показалось, что это как-то не по-нашему. Она немножко даже отталкивала меня. А она просто 7 лет прожила в Италии и взяла эту манеру. Потом еще проявила характер свой, и у нас был период, когда мы очень недолюбливали друг друга. Мы ездили в разных авто. Это длилось долго, даже никто не считал эти годы", – делится Алексей Потапенко.

INSTAGRAM

Момент, когда Потап осознал, что у него появились к Насте чувства, он не помнит. Артист признается, когда встретил ее, понял, что это навсегда.

"Когда я встретил Настю, понял, что это навсегда. Я сразу это понял. Но я эту мысль от себя отодвигал, как мог. В результате любовь победила. В какой момент это произошло, я честно не знаю. Было несколько таких моментов, я бы сказал вспышек", – признался артист.

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Также украинский исполнитель признался, за какие качества полюбил свою супругу: "Она, во-первых, меня очень сильно любит, так как никто меня не любил. Она невероятный жизнелюб. Хорошая, добрая, не завистливая, а среди звезд это редкое качество... Она все время красивая. Утром просыпаешься – красивая, вечером приходишь – красивая, злится на тебя, нос свой морщит – и все равно красивый этот нос. А потом, когда сам злишься, смотришь на нее, а она такая хорошая. И ты думаешь: "Где же тебя обманули?". А потом понимаешь, что нигде. Бывает такое – раз, и сошлись. Как тетрис совпали".

Напомним, что недавно Настя Каменских рассказала, когда планирует стать мамой. Также певица призналась, как ее мама относится к супругу Потапу.

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