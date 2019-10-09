Культовый британский певец Элтон Джон, который рассказал о знакомстве с принцессой Дианой, выпустит автобиографическую книгу под названием "Я, Элтон Джон". Чтобы подогреть интерес поклонников, артист публикует свои мемуары частями. И в этот раз исполнитель рассказал о случае, за который ему стыдно. Элтон Джон рассказал о своем первом сексуальном опыте. Детали в сюжете: Элтон Джон употреблял кокаин, и часто это приводило к печальным последствиям. Ситуация, которую описал артист, произошла в 1983 году. Об этом сообщает Daily Mail. Элтон Джон проснулся оттого, что в его гостиничный номер кто-то стучит. Открыв глаза, артист понял, что очень плохо себя чувствует, и это больше, чем просто похмелье: у него болела не только голова, но и все тело, в том числе руки. Тем временем стук в дверь продолжался, выяснилось, что это был менеджер певца. "Боб бросил на меня пристальный взгляд, словно ожидал, что я что-то скажу. Когда я этого не сделал, он сказал: «Я думаю, ты должен прийти и увидеть это». Я последовал за ним в его комнату. Он открыл дверь, чтобы показать полный разгром. Не уцелел ни один предмет мебели, кроме кровати", - вспоминает Джон. Когда Элтон поинтересовался, что произошло в комнате Боба, он ответил: "Элтон, ты случился". Оказалось, что артист пришел в номер своего менеджера, заставил включить камеру, полностью разделся и валялся на полу. При попытке привести в чувства Элтона Джона его менеджер Боб Холли получил удар в лицо. В тот вечер музыкант употреблял не только кокаин, но и алкогольные напитки, что в результате привело к печальным последствиям. Ранее мы также писали, что Элтон Джон рассказал, как чуть не умер после операции.