Кокетка! Мерил Стрип появилась на красной дорожке в полупрозрачном платье

Актриса посетила Венецианский кинофестиваль 2019

Мерил Стрип Фото: AFP

Известная актриса Мерил Стрип, которая сыграла в фильме "Прачечная", появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019 в полупрозрачном наряде.

Смотрите видео о Мерил Стрип и ее наградах:

Актриса представляла фильм Стивена Содерберга "Прачечная". На красной дорожке актриса появилась в голубом платье с цветочным принтом. Наряд выполнен из полупрозрачного материала, который просвечивался на солнце и под вспышками фотокамер.

Мерил Стрип на Венецианском кинофестивале 2019 Фото: AFP

Платье бренда Givenchy Стрип дополнила красными туфлями-лодочками и солнцезащитными очками с леопардовым принтом. Стоит отметить, что актриса вела себя довольно весело.

Мерил Стрип на Венецианском кинофестивале 2019 Фото: AFP

Напомним, актриса Мерил Стрип продает свой пентхаус на Манхэттене в Нью-Йорке за 24,6 миллиона долларов.

Отметим, что легендарная певица Шер рассказала историю, которая произошла с ней и ее коллегой – актрисой Мерил Стрип. Историей певица поделилась во время вечернего шоу Джеймса Кордена The Late Late Show. По ее словам, однажды они с Мерил спасли незнакомую девушку от изнасилования.

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