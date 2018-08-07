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Коллега Меган Маркл по сериалу "Форс-мажоры" впервые станет отцом

Радостной новостью поделились западные СМИ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:36
Патрик Джей Адамс. Фото: Getty
Патрик Джей Адамс. Фото: Getty

Как сообщает издание Us Weekly, актер, сыгравший главную роль вместе с Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры" Патрик Джей Адамс и его супруга, актриса Тройэн Беллисарио, исполнившая главную роль в сериале "Милые обманщицы" впервые станут родителями.

Пару в последний раз видели в Лондоне на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. И уже тогда Тройэн заподозрили в беременности.

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Патрик Джей Адамс и Тройэн Беллисарио
Фото: Getty
 

Пара начала встречаться в 2009 году. В 2014 году Патрик и Тройэн объявили о помолвке. 10 декабря 2016 года пара поженилась в Калифорнии.

Ранее 48-летнюю Наоми Кэмбелл заподозрили в беременностиОпубликовав на своей странице в Instagram снимок УЗИ с ребенком, 35-летний рэпер Skepta озадачил не только миллионы поклонников, но и фанатов своей 48-летней возлюбленной, супермодели – Наоми Кэмпбелл.

Кроме этого, известная телеведущая Регина Тодоренко, которая вероятно находится в положении, станцевала с коллегой на одной из российских радиостанций. Забавное видео с танцами в своем Instagram-аккаунте опубликовала ведущая "Русского радио" Алла Довлатова.

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Источник: "Сегодня"
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