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Коллега Мэрилин Монро рассказала, какой на самом деле была актриса за кадром

Перед выходом на сцену звезда пила алкоголь

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:48

Несмотря на то что культовая актриса Мэрилин Монро умерла еще в 1962 году, до сих пор тайну ее смерти никто не может разгадать. Монро все еще остается секс-символом, а информация о ее жизни периодически появляется в прессе.

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Так, знакомая звезды и ее коллега Мами Ван Дорен в интервью журналистам Fox News рассказала, какой Мэрилин Монро была за кадром. Обеих блондинок считали секс-символами Голливуда, однако Мами не была настолько популярна, как Мэрилин. Поэтому Мэрилин даже отправила красавицу на курсы актерского мастерства к своему преподавателю.

ТОП-3 лучших ролей и пикантные фото Мэрилин Монро. Детали в видео:

"Мэрилин, мне очень нравилась. Я получила от нее ценные советы и даже ходила к ее преподавательнице по драме Наташе Латес... Удивительно, но некоторые мои воспоминания о Мэрилин грустные. Когда она была наедине, ей было грустно. Поэтому она была печальной большую часть времени. Но когда выходила к публике, выпивала несколько бокалов напитков, становилась той Мэрилин Монро, которую уже все знали. Она была такой, какой хотела казаться в глазах социума. Думаю, Мэрилин слишком много ожидала от себя. С годами она не была такой популярной, как раньше. И я уверена, что именно это очень ее огорчало, ведь у Монро было столько внимания в те первые годы своей карьеры в Голливуде", – рассказала коллега Монро.

Напомним, недавно стало известно, что секс-символ Мэрилин Монро оживет в виде 3D-модели в новом биографическом фильме о легендарной актрисе.

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