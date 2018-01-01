Команда "Пошло-поехало" устроила фурор на первой игре "Лиги смеха"

На прошлой неделе сезон покинул самый молодой коллектив четвертого сезона

Стас Боклан. Фото: пресс-служба

В эту пятницу покажут вторую игру сезона "Лиги смеха", в которой тренеры выступят со своими командами.

В этот день играть будут сборная Кременчуга, "Гостиница 72", Луганская сборная, "30+", "Николь Кидман", "Стадион Диброва" и "Стояновка". Увы, одна из этих команд не пройдет дальше. Напомним, на прошлой неделе сезон покинул самый молодой коллектив четвертого сезона "Лиги смеха" – команда из города Днепр "Млека". Тренера Стаса Боклана немного расстроили результаты, но актер говорит, что к своей новой роли уже привык и все сделает, чтобы его другая команда – "30+" – смогла максимально проявить себя.

Самый большой фурор на прошлой игре, судя по реакции зала, вызвало выступление команды "Пошло-поехало" (Николаев-Тернополь) со своим тренером Игорем Ласточкиным. Напомним, один из участников передвигается на инвалидной коляске и иногда даже шутит на эту тему: "После того, как на нашем выступлении встал Игорь Ласточкин, в Украине появилось два тренера, которые слепо верят в успех людей с ограниченными возможностями. Это Игорь Ласточкин и тренер сборной Украины Андрей Шевченко".

По словам капитана команды Юрия Степанца, идея участвовать в "Лиге смеха" ему пришла, когда он уже получил травму и оказался в коляске. "Травму я получил в Одессе, – говорит 23-летний участник проекта. – Это случилось 6 сентября 2015 года. Мы пошли на море купаться, я прыгнул с пирса и сломал шестой шейный позвонок. Спинно-мозговая травма привела к нарушению многих физических функций моего организма. Но я не опускаю руки и благодарен возможности выступать на сцене "Лиги Смеха"". Юрий признается, что шутки он пишет сам: "Они все выстраданы жизнью, то, с чем я сталкиваюсь каждый день. Но наша команда самоиронична и мы хотим, чтобы и другие люди, которые столкнулись с подобной проблемой, не думали, что жизнь закончилась".

Тренер Игорь Ласточкин рад, что в этом сезоне ему досталась такая команда: "Я не хочу, чтобы ребята вызывали у зрителей чувство сострадания, ведь мы все-таки делаем юмористический проект. Поэтому мы будем очень редко шутить на тему инвалидности, есть же столько других интересных тем", – говорит тренер Игорь Ласточкин.

Напомним, Елена Кравец прокомментировала свое отсутствие среди членов жюри четвертого сезона "Лиги смеха".