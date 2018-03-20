Компания Харви Вайнштейна объявила о банкротстве

Сегодня, 10:52

Продюсер основал The Weinstein Company вместе со своим братом в 2005 году

Харви Вайнштейн. Фото: AFP
Харви Вайнштейн. Фото: AFP

После всех обвинений в сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна компания The Weinstein Company, которую продюсер основал  вместе со своим братом Бобом в 2005 году, подала заявление о банкротстве.

Как стало известно, представители корпорации заключили соглашение с фирмой Latern Capitals, которая готова приобрести активы компании кинопродюсера за 300–320 миллионов долларов.

Трудный период в компании Вайнштейна начались в октябре прошлого года, когда в Голливуде разгорелся скандал после обвинений продюсера в сексуальных домогательствах. Тогда стало известно,  что жертвами Вайнштейна стали многие знаменитые актрисы Голливуда, в том числе Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, выступившие с публичными заявлениями о домогательствах с его стороны. После того, как скандал получил широкую огласку, совет директоров The Weinstein Company уволил продюсера из его собственной компании.

По сообщениям западных СМИ, 66-летний Вайнштейн находится в Аризоне, где проходит курс лечения от сексуальной зависимости.

Ранее мы писали о том, что Харви Вайнштейн нанимал специальных работников, которые подбирали ему женщин. Недавно Сальма Хайек сделала заявление о том, что Вайнштейн угрожал ей физической расправой.

.
скандал, продюсер, Харви Вайнштейн, Вайнштейн

Вы сейчас просматриваете новость "Компания Харви Вайнштейна объявила о банкротстве". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Джон Бейли. Фото: gettyimages.com

"Оскар" под угрозой? Главу Американской киноакадемии обвиняют в домогательствах

Вчера, 09:51

Известно, что обвинения против Бейли выдвинули три женщины

Шоу-бизнес

Рианна. Фото: AFP

"Стыд и позор": приложение Snapchat создало скандальную рекламу с участием Рианны

16 Марта, 17:20

Певица написала гневное обращение в адрес Snapchat
Загрузка...
Загрузка...