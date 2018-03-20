Компания Харви Вайнштейна объявила о банкротстве

Продюсер основал The Weinstein Company вместе со своим братом в 2005 году

После всех обвинений в сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна компания The Weinstein Company, которую продюсер основал вместе со своим братом Бобом в 2005 году, подала заявление о банкротстве.

Как стало известно, представители корпорации заключили соглашение с фирмой Latern Capitals, которая готова приобрести активы компании кинопродюсера за 300–320 миллионов долларов.

Трудный период в компании Вайнштейна начались в октябре прошлого года, когда в Голливуде разгорелся скандал после обвинений продюсера в сексуальных домогательствах. Тогда стало известно, что жертвами Вайнштейна стали многие знаменитые актрисы Голливуда, в том числе Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, выступившие с публичными заявлениями о домогательствах с его стороны. После того, как скандал получил широкую огласку, совет директоров The Weinstein Company уволил продюсера из его собственной компании.

По сообщениям западных СМИ, 66-летний Вайнштейн находится в Аризоне, где проходит курс лечения от сексуальной зависимости.

Ранее мы писали о том, что Харви Вайнштейн нанимал специальных работников, которые подбирали ему женщин. Недавно Сальма Хайек сделала заявление о том, что Вайнштейн угрожал ей физической расправой.

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