Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Концерт Аллы Пугачевой в честь ее 70-летия: реакция знаменитостей

С успешным концертом артистку поздравили многие коллеги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Алла Пугачева и Филипп Киркоров
Алла Пугачева и Филипп Киркоров
Фото: Instagram

В среду, 17 апреля, состоялся грандиозный концерт Аллы Пугачевой в Москве. Его посетили не только поклонники и родные певицы, но и известные артисты и ее коллеги.

Многие из них не упустили шанс поздравить Примадонну с успешным шоу, написав комментарии о нем в сети.

Николай Басков: "Спасибо Великая Алла Пугачева за этот вечер любви, мудрости, счастья, грусти, музыки и бешеной энергетики".

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Не скрыл своего восхищения и бывший супруг Аллы Борисовны, знаменитый российский певец Филипп Киркоров: "Тут и слова не нужны! Как говорится NO COMMENTS!! LIFE! Честно, живьем! Равных нет , не было и не будет! Тотальный SOLD OUT! И конечно это ЛЮБОВЬ! Любовь почти полувековая! И такой любви не было и нет и вряд ли еще случится!".

Светлана Лобода, с которой, как известно, у Аллы Борисовны очень теплые отношения, в своих Instagram-сторис опубликовала серию роликов с концерта Примадонны, а один из них подписала следующим образом: "Таких артистов больше нет и не будет. Великая Алла".

Супруг Аллы Пугачевой максим Галкин также восхитился концертом: "Какой концерт! Какая песня! У меня нет слов! Спасибо, Алла!".

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Не отстал от коллеги и Дима Билан: "Какая трогательная и трепетная Алла Борисовна сегодня была ! Алла Борисовна вы потрясающе звучите, стройны и легки !!! Благодарим вас за этот концерт , который ждали многие люди ! Спасибо, что не лишили нас такой возможности побыть с вами в вашем невероятном мире!!!".

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

Напомним, кроме концерта, Алла Пугачева устроила закрытую вечеринку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Аллу Пугачеву заподозрили в участии в коррупционных схемах Юбилейный концерт Аллы Пугачевой: фото, видео и скандалы, связанные с шоу В сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
концерт певица Алла Пугачева
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тина Кароль оголила бедра и
Тина Кароль оголила бедра и "показала" грудь в откровенном наряде
Как стирать обувь в стиральной машине
Как стирать обувь в стиральной машине
София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ
София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Популярные статьи

Сегодня, 16:40Fun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 16:21Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Сегодня, 13:34Психология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

Сегодня, 07:28Техно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

Вчера, 16:05Fun

"Самая красивая девушка" лишилась короны из-за любви

Вчера, 15:50Fun

17 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 08:59Fun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Вчера, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Вчера, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

16 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

16 апреляFun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

16 апреляШоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

15 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

Новости партнеров

Сбежавшая в РФ украинская певица показала на фото пышную грудь
Сбежавшая в РФ украинская певица показала на фото пышную грудь
6 неожиданно совместимых пар знаков Зодиака
6 неожиданно совместимых пар знаков Зодиака
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт