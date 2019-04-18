Концерт Аллы Пугачевой в честь ее 70-летия: реакция знаменитостей

С успешным концертом артистку поздравили многие коллеги

Алла Пугачева и Филипп Киркоров Фото: Instagram

В среду, 17 апреля, состоялся грандиозный концерт Аллы Пугачевой в Москве. Его посетили не только поклонники и родные певицы, но и известные артисты и ее коллеги.

Многие из них не упустили шанс поздравить Примадонну с успешным шоу, написав комментарии о нем в сети.

Николай Басков: "Спасибо Великая Алла Пугачева за этот вечер любви, мудрости, счастья, грусти, музыки и бешеной энергетики".

Не скрыл своего восхищения и бывший супруг Аллы Борисовны, знаменитый российский певец Филипп Киркоров: "Тут и слова не нужны! Как говорится NO COMMENTS!! LIFE! Честно, живьем! Равных нет , не было и не будет! Тотальный SOLD OUT! И конечно это ЛЮБОВЬ! Любовь почти полувековая! И такой любви не было и нет и вряд ли еще случится!".

Светлана Лобода, с которой, как известно, у Аллы Борисовны очень теплые отношения, в своих Instagram-сторис опубликовала серию роликов с концерта Примадонны, а один из них подписала следующим образом: "Таких артистов больше нет и не будет. Великая Алла".

Супруг Аллы Пугачевой максим Галкин также восхитился концертом: "Какой концерт! Какая песня! У меня нет слов! Спасибо, Алла!".

Не отстал от коллеги и Дима Билан: "Какая трогательная и трепетная Алла Борисовна сегодня была ! Алла Борисовна вы потрясающе звучите, стройны и легки !!! Благодарим вас за этот концерт , который ждали многие люди ! Спасибо, что не лишили нас такой возможности побыть с вами в вашем невероятном мире!!!".

Напомним, кроме концерта, Алла Пугачева устроила закрытую вечеринку.

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