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"Концерт не имел отношения к каким либо лозунгам": у Оли Поляковой отреагировали на шумиху вокруг выступления

Сегодня, 20:48

Артисты "зажгли" не только на сцене, но и вызвали скандальную реакцию в Сети

В рамках международного музыкального фестиваля PaRUS-2020, который проходит в ОАЭ, Оля Полякова представила свое шоу "Королева ночи".

Это событие вызвало бурную реакцию в Сети, поскольку певица выступала вместе с российскими артистами, в частности, со своим давним другом Филиппом Киркоровым. Их совместное выступление певец назвал "воссоединением Украины и России", что всколыхнуло волнения среди украинских поклонников артистки.

Фанаты осудили Олю Полякову за выступление в Дубае
Фанаты осудили Олю Полякову за выступление в Дубае
Фото: скриншот

Фанаты осудили Олю Полякову за выступление в Дубае
Фанаты осудили Олю Полякову за выступление в Дубае
Фото: скриншот

Мы обратились в пресс-службу Оли Поляковой и вот, какой ответ мы получили.

Сообщается, что сама идея показать шоу "Королева ночи", которое имело успех не только в Украине, но и в других странах, рамках международного музыкального фестиваля возникла у Филиппа Киркорова еще в январе 2020 года. В то время оба артиста гастролировали по США и Канаде. Поскольку Филипп и Оля Полякова – давние друзья, то нередко можно было встретить в СМИ яркие заголовки об их совместном отдыхе.

Полякова и Киркоров
Полякова и Киркоров
Фото: Instagram

Артисты действительно дружат давно, еще со времен шоу "Как две капли", в котором Оля принимала участие, а Киркоров был членом жюри. Но, как отмечает пресс-служба певицы, почему-то именно сейчас дружеские отношения Оли Поляковой и Филиппа Киркорова вызвали "вопросы".

"Позиция артистки остаётся неизменной и Оля Полякова не работает в РФ, не даёт интервью российским пропагандистским медиа. Концерт не имел отношения к какому-либо празднику и каких-либо лозунгов, о чем написали журналисты, а являлся частью ежегодного международного музыкального фестиваля", – комментирует пресс-служба Оли Поляковой.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: facebook/polyakovamusic

То, как информация о прошедшем выступлении на фестивале подается в СМИ, пресс-служба артистки назвала "перекручиванием фактов и субъективизмом".

Напомним, ранее Оля Полякова и другие звезды рассказали, каким был их первый поцелуй.

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