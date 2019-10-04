Концерт Олега Винника оказался под угрозой срыва: что произошло

Несмотря на сообщения о заминировании, концерт артиста в Сумах состоялся

Украинский певец Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Вчера, 3 октября, в Сумах громко стартовала осенняя часть тура Олега Винника под названием "Роксолана". Полномасштабная сцена со стадионных концертов артиста переместилась в крытый легкоатлетический Манеж СумГУ.

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Певец исполнил знаменитые хиты "Нино", "Счастье", "Вовчиця", "Плен", "Як жити без тебе", не так давно вышедшие, но уже ставшие хитами композиции "Ты в курсе". "Роксолана", "Пчела Майя", а также порадовал зрителей новинками. Особенно ярко публика откликнулась на новую балладу Олега Винника "Сльози на землі", которой артист призвал всех к миру. После последних нот этой драматической композиции, в зале долго не стихали продолжительные овации и крики "браво".

Отметим, шоу Олега Винника было под угрозой срыва. Так, неизвестные сообщили о заминировании помещения. Во время антракта на место прибыли спецслужбы, которые оперативно проверили здание и ничего подозрительного не обнаружили. После антракта концерт продолжился.

Концерт Олега Винника в Сумах Фото: пресс-служба Концерт Олега Винника в Сумах Фото: пресс-служба Концерт Олега Винника в Сумах Фото: пресс-служба Концерт Олега Винника в Сумах Фото: пресс-служба 1/4

К слову, недавно Олег Винник оказался в центре скандала. Певец появился в российской акции, согласия на участие в которой не давал.

Напомним, летом с программой "Роксолана" Олег Винник проехал 15 областных центров. Вторая "осенняя" часть тура охватит более 20-ти городов Украины и Беларуси. Следующими шоу певца увидят Северодонецк, Краматорск, Покровск, Бердянск, Мариуполь. Кульминацией тура станет концерт в столичном Дворце спорта, запланированный на 21 ноября.

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