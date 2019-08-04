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Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки

Британский певец заработал рекордные 736,7 млн долларов еще до завершения гастролей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13
Эд Ширан побил концертный рекорд U2
Эд Ширан побил концертный рекорд U2
Фото: instagram.com/teddysphotos

Гастрольный тур Divide британского исполнителя Эда Ширана, который признался, что страдает от социального беспокойства, стал самым кассовым в истории музыки. Артист заработал 736,7 млн долларов за два года концертов по всему миру, пишет The Guardian.

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Согласно информации издания, на данный момент Эд Ширан продал 8,5 миллионов билетов. Его тур длится уже два с половиной года и посвящен выходу поальбома Divide. Кассовые сборы тура Ширана превысили 736 млн долларов, учитывая, что 12 концертов тура еще не были сыграны.

INSTAGRAM (@teddysphotos)

До популярного британца рекордсменом считалась рок-группа U2. Музыканты смогли заработать 736,4 млн за два года и продали 7,3 миллиона билетов.

"Сегодня тур Divide побил рекорд мирового тура, установленный U2. Сейчас это самый посещаемый и самый кассовый тур за все время. Большое спасибо за каждого из вас, кто пришел на шоу. 12 шоу осталось, никогда не забуду это", – написал Эд Ширан в своем Instagram.

Напомним, что недавно Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили клип на песню I Don’t Care.

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