Концерты Мадонны под угрозой: в чем причина

Певица не может продать билеты на свои выступления

Мадонна Фото: instagram.com/madonna

Популярная певица Мадонна, которая недавно высказалась о домогательствах Харви Вайнштейна, пытается продать билеты на свои выступления, приуроченные к выходу нового альбома Madame X. Спустя месяц после появления билетов в продаже сотни из них так и не продали. Об этом пишетPageSix.

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Стоит отметить, что релиз нового альбома Мадонны Madame X должен состояться 14 июня. Все концерты приурочены к этому событию.

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По информации СМИ, многие билеты не проданы несмотря на то, что Мадонна должна дать концерты в небольших залах с несколькими тысячами мест. Источники комментируют происходящее, как свидетельство "шокирующего" отсутствия заинтересованности в Мадонне.

Напомним, Мадонна выступила на песенном конкурсе "Евровидение 2019". Перед выходом на сцену легендарная певица вышла в грин-рум и немного пообщалась с ведущим конкурса. Артистка предстала перед телекамерами с повязкой на глазу и с косами.

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