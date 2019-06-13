Кончита Вурст показала эпатажные БДСМ-образы

Артист усыпал сеть новыми откровенными снимками

Кончита Вурст Фото: instagram.com/conchitawurst

Победитель Евровидения 2014 Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, часто эпатирует публику откровенными снимками. Австрийский артист регулярно экспериментирует с образом. К примеру, недавно Томас Нойвирт предстал перед поклонниками в мужском облике, с белыми волосами, бородой и в спортивном костюме. Однако вскоре публика вновь увидела исполнителя в образе Кончиты Вурст – на Евровидении 2019.

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Теперь мы видим Томаса Нойвирта со стильной стрижкой и аккуратной бородой. Однако на этом лаконичность образа артиста заканчивается. Томас позировал в комбинезоне в сеточку, черном экстравагантном плаще, цилиндре, лакированных ботинках и, конечно, с ярким макияжем.

Томас Нойвирт в эпатажном наряде Фото: instagram.com/conchitawurst

Второй образ Томаса шокировал подписчиков не меньше. Исполнитель предстал в полупрозрачном закрытом комбинезоне, инкрустированном стразами.

Томас Нойвирт в БДСМ-образе Фото: instagram.com/conchitawurst

В целом поклонники положительно оценили эффектные образы Томаса Нойвирта, отметив, что артисту подходить такой стиль.

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