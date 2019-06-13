Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кончита Вурст показала эпатажные БДСМ-образы

Артист усыпал сеть новыми откровенными снимками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
Кончита Вурст
Кончита Вурст
Фото: instagram.com/conchitawurst

Победитель Евровидения 2014 Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, часто эпатирует публику откровенными снимками. Австрийский артист регулярно экспериментирует с образом. К примеру, недавно Томас Нойвирт предстал перед поклонниками в мужском облике, с белыми волосами, бородой и в спортивном костюме. Однако вскоре публика вновь увидела исполнителя в образе Кончиты Вурст – на Евровидении 2019.

Смотрите также: Кончита Вурст рассказала о своем положительном ВИЧ-статусе

Теперь мы видим Томаса Нойвирта со стильной стрижкой и аккуратной бородой. Однако на этом лаконичность образа артиста заканчивается. Томас позировал в комбинезоне в сеточку, черном экстравагантном плаще, цилиндре, лакированных ботинках и, конечно, с ярким макияжем.

Томас Нойвирт в эпатажном наряде
Томас Нойвирт в эпатажном наряде
Фото: instagram.com/conchitawurst

Второй образ Томаса шокировал подписчиков не меньше. Исполнитель предстал в полупрозрачном закрытом комбинезоне, инкрустированном стразами. 

Томас Нойвирт в БДСМ-образе
Томас Нойвирт в БДСМ-образе
Фото: instagram.com/conchitawurst

В целом поклонники положительно оценили эффектные образы Томаса Нойвирта, отметив, что артисту подходить такой стиль.

Ранее мы также писали, что Селена Гомес стала "королевой Instagram".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
MARUV призналась, где покупает свои костюмы в стиле БДСМ "Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели Спортсменки в соцсетях: рейтинг ТОП-10 самых популярных в Instagram
Instagram кончита вурст бдсм Томас Нойвирт
Реклама

Новости партнеров

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников
Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»

Популярные статьи

Сегодня, 08:56Fun

13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:32Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

Вчера, 13:52Техно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

Вчера, 10:58Fun

Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

Вчера, 09:52Fun

12 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:43Техно

Странному феномену в Антарктиде нашли объяснение спустя полвека

Вчера, 07:03Fun

Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

11 июняТехно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

11 июняШоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

11 июняШоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

11 июняFun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 июняШоу-бизнес

"Все к лучшему": Эдгар Каминский проводит время с ребенком без жены

11 июняFun

Ошибка врачей: интуиция матери спасла жизнь младенцу

11 июняТехно

Xiaomi начнет войну против рекламы в смартфонах

11 июняFun

Они реальны? На видео случайно попало жуткое существо из "Гарри Поттера"

10 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
Как отметили звезды и дети-выпускники последний звонок — 2019
Как отметили звезды и дети-выпускники последний звонок — 2019
Ученые назвали овощ для снижения давления
Ученые назвали овощ для снижения давления
Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю
Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь