"Конфетные" цвета и роскошь: Кэти Перри снялась для индийского Vogue

Певица позировала в роскошных ярких нарядах

Кэти Перри Фото: Instagram

Американская певица Кэти Перри, которая побывала с Орландо Блумом в Египте, стала приглашенной звездой индийского издания Vogue, и украсила январскую обложку глянца. Звезда примерила роскошные традиционные наряды для фотосессии.

Украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри, смотрите подробности в видео:

Автором ярких фотографий стал Грег Свелз. Кэти Перри позировала для художника в ярких "конфетных" образах. На платьях и головных уборах было много лент из переработанных тканей и камней, а фотоистория происходила среди цветов – бархатцев, – и на улицах Индии.

"Мода никогда не была так тесно переплетена с реальностью, как сегодня. Наблюдая за сейсмическим изменением ценностей, культурой и моралью, мы понимаем, как эти времена привели к изменениям в моде. Климатический кризис – это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся, и она влияет, кроме всего прочего, на то, как мы одеваемся и покупаем. Наша большая звезда-покровительница Кэти Перри покоряет улицы калейдоскопического Мумбаи", – сказано в индийском издании Vogue.

Кэти Перри Фото: Instagram Кэти Перри Фото: Instagram Кэти Перри Фото: Instagram Кэти Перри Фото: Instagram 1/4

Напомним, ранее сообщалось, что Кэти Перри обвинили в распутном поведении.

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