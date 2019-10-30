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Конфликт набирает обороты: пятый муж Лолиты Милявской пытается нажиться на разводе

Экс-супруг певицы готов рассказать подробности их брака за гонорар

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:39

В начале июля 55-летняя певица Лолита Милявская заявила, что разводится со своим супругом, 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица прожила вместе с ним девять лет и расставание переживает тяжело. Теперь стало известно, что бывший возлюбленный официально подал на развод со звездой. Более того, мужчина пытается нажиться на расторжении брака.

Дело в том, что Дмитрий не явился на первое судебное заседание и адвокат певицы уверен, это неспроста.

"Сейчас Дмитрию предлагают участие в разных ток-шоу. И он запросил огромный гонорар, потому что собирается рассказать все подробности семейной жизни с Лолитой. Ему нужен скандал вокруг развода", – заявил адвокат российской исполнительницы Сергей Жорин.

Лолита Милявская с Дмитрием Ивановым
Лолита Милявская с Дмитрием Ивановым
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

В свою очередь, Лолита Милявская просит суд признать ее брак с экс-супругом фиктивным.

Совсем недавно в российских СМИ появилась информация о супружеской неверности 44-летнего спортсмена. Оказывается, у Дмитрия на протяжении последнего года была любовница – 40-летняя косметолог, с которой он проводил время, отдыхая за границей.

Напомним, что до этого бывший муж Лолиты назвал свою причину развода.

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