Конфуз года: у Алины Гросу обнажилась грудь на сцене

У певицы во время исполнения песни сползло платье

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

С известной украинской певицей Алиной Гросу, мама которой удивила схожестью с Ириной Билык, произошел конфуз. Во время выступления на концерте-награждении главных хитов года "Музыкальная платформа" у певицы обнажилась грудь.

Алина Гросу откровенно рассказала о своем избраннике:

Сама Алина к этой ситуации подошла с чувством юмора и опубликовала курьезные кадры на своей странице в Instagram. Более того, артистка в комментарии устроила челендж – знаменитость попросила подписчиков рассказать о их курьезных и забавных случаях из жизни.

У певицы обнажилась грудь на сцене Фото: instagram.com/alina_grosu

"#ТакВыкладываласьЧтоВсЕВыложилось – теперь это хэштег под все мои шизанутые фотки. Предлагаю челендж. Какие у вас были казусы в жизни? Признавайтесь!!!" – обратилась к подписчикам Гросу.

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, что в новогоднюю ночь, 31 декабря, в полночь, зрители телеканала "Украина" смогут посмотреть концерт-награждение главных хитов года "Музыкальная платформа", на котором зажгут популярные украинские артисты – Оля Полякова, Олег Винник, NKIНастя Каменских, MONATIK, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Ирина Билык, TAYANNA, Alyosha, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil и другие.

Напомним, что ранее украинская певица Алина Гросу рассказала об отношениях с матерью.

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