Конкурс двойников Оли Поляковой выиграл парень из Одессы

Самой младшей участнице оказалось всего четыре года

Оля Полякова. Фото: пресс-служба

В понедельник, 17 сентября, состоялся Всеукраинский конкурс пародистов имени Оли Поляковой, в финал которого прошли 11 наиболее ярких участников. Среди них были не только девушки, но и парни, а также травести-дивы, известные своими пародиями на Полякову в шоу-биз тусовке.

Не остались в стороне и дети, для которых конкурс стал полной красок и музыки игрой. Самой младшей участнице по имени Тина всего четыре года, но это не помешало ей прекрасно выступить перед жюри, в состав которого вошли Оля Полякова, режиссер Елена Винярская и продюсер певицы Михаил Ясинский. За свое выступление малышка получила звание "Мисс Искренность".

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Участники финала представляли гротеск-шоу, зажигательные танцы, песни и даже акробатические этюды.

Почетное звание "Королева ночи" и главный приз размером в 10 тысяч гривен получил юноша из Одессы, скрывший свое имя под псевдонимом Шпилька. Победа далась ему нелегко: парень практически ничего не слышит, поэтому разучивать песню и танец ему пришлось, будучи в неравных условиях с остальными конкурсантами, отсчитывая такты по секундам и копируя артикуляцию любимой певицы. Тем не менее и костюм, и выступление были признаны жюри и публикой наиболее близкими к оригиналу.

Оля Полякова с победителем конкурса Фото: пресс-служба

Ранее Оля Полякова рассказала, как муж сделал ей предложение.

Напомним, певица сменила 11 образов во время третьего эфира шоу "Танцы со звездами".