Константина Меладзе заподозрили в измене Вере Брежневой: все подробности

Композитору приписывают роман с Эрикой Герцег

Константин Меладзе с Верой Брежневой Фото: Instagram.com

Выдумки и слухи хейтеров теперь дошли к одной из самых крепких пар шоу-бизнеса – певице Вере Брежневой и продюсеру Константину Меладзе. В сети поговаривают, что у российского композитора якобы завязались романтические отношения с солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег.

Вера Брежнева презентовала новый клип. Детали в сюжете:

А поводом для таких слухов послужило то, что украинская певица удалила совместные фото с мужем из Instagram. Ко всему, артистка публично не поздравила мужа с днем рождения, что также вызвало некие подозрения. Также в сети появилось заявление анонимного источника, который утверждал, что Вера с Константином уже не живут вместе, а сам композитор проводит время со своей подопечной Эрикой.

Эрика Герцег Фото: instagram.com/erikaherceg

Такой накал страстей в интернете не выдержал главный фигурант сплетен – Вера Брежнева. Звезда сначала гневно ответила подписчику в комментарии на вопрос, могли ли стать причиной для грусти слухи о том, что ее муж неравнодушен к нынешней солистке "ВИА Гры" Эрике Герцег. Также поклонницы заметили, что такое поведение мужа мог спровоцировать "гостевой брак".

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"Гостевой брак? Что вы несете? Что за гости в ваших головах?", – гневно ответила певица, а позже и вовсе посвятила этой теме целый пост в Instagram.

"Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов, быть наставником в "Голосе страны", писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще , по словам прессы – регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! Ну просто браво", – с иронией написала Брежнева.

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

Ко всему, слухи о возможном романе звездной блондинки и Константина прокомментировала директор Эрики Герцег, отметив, что подобные разговоры – "заезженная шутка, причем абсолютно неактуальная".

"Такие слухи появляются, мне кажется, в отношении огромного количества людей. Это, знаете, как постоянно заезженная шутка, причем абсолютно неактуальная. Константин Меладзе является продюсером группы "ВИА Гра", в которой Эрика Герцег поет уже шесть лет. Естественно, никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет", — заявила Дарья.

К слову, еще в прошлом году сестра певицы, Виктория Галушка, развелась с продюсером Александром Цекало. Судя по всему, Виктория пока одна и воспитывает детей, а вот Цекало уже женился на новой избраннице. Вера Брежнева прокомментировала развод сестры.

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