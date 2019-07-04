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"Координаты моей любви – в тебе": трогательная клятва Регины Тодоренко

В сети появилось видео самого трогательного момента свадьбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:34
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: Instagram.com

В Италии прошла звездная свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова, а в интернете появляется все больше деталей о пышной церемонии. Так, недавно в сети появилось видео их первого танца, а теперь обнародованы трогательные кадры, на которых супруги произносят свои клятвы. 

Смотрите видео клятвы на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова:

Отметим, что во время своей клятвы Регина Тодоренко вовсе не скрывала, что некоторые друзья отговаривали связывать свою жизнь с Владом из-за его подпорченной репутации. Но она признался, что сделала правильный выбор и поблагодарила мужа за поддержку. 

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"Я осваивала тебя, как человек, который осваивает космос. Я присматривалась, пристраивалась к тебе. Ведь космос порой опасный, прекрасный, иногда пугающий, и одновременно привлекательный, неизведанный и необъятный, и такой манящий, как ты. Разве он может быть несовершенным? Я облетела весь земной шар несколько раз в поисках свой любви. И поняла, что координаты моей любви находятся вот здесь, в тебе. Я поняла, что нигде на планете нет такого прекрасного мужчины, как ты. Хотя, один все-таки есть, но он, как раз таки, у тебя (сын Михаил, – ред.). Я благодарна тебе за то, что ты всегда поддерживаешь все мои авантюры... Я обещаю тебе превратить всю твою жизнь в праздник!" — произнесла счастливая невеста. 

К слову, Влад Топалов и Регина Тодоренко официально оформили отношения еще в октябре 2018-го – перед рождением сына Михаила. К свадьбе в Италии пара готовилась меньше года. Звездные супруги пригласили около 100 гостей, среди которых в основном самые близкие друзья и родные. 

Также в сети уже появилось видео первого танца молодоженов во время итальянской свадьбы. 

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