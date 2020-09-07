"Копаем картошку": Ирина Федишин показала, как работает на огороде

Артистка сделала фото с младшим сыном и их домашним любимцем

Украинская певица Ирина Федишин опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует с младшим сыном Олегом и их домашним любимцем на огороде.

Оказалось, что вместе с родными Ирина собрала урожай картофеля. Певица отметила, что работа на огороде для нее является своеобразным отдыхом.

"Несмотря на физический труд, в эмоциональном плане – это время релакса. Как говорится, голова отдыхает. Жизнь контрастов. Могу и на сцене петь, а могу и на огороде поработать. Помогаем с Олежкой бабушке копать картошку. А как у вас дела? Уже открыли сезон картофеля?" – поинтересовалась у подписчиков Ирина.

Ирина Федишин с сыном Олегом Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Вы молодец, уважаете родителей, хорошее воспитание, хорошая семья", "Какие же вы молодцы! А какая красивая природа позади!", "Класс! Вы просто супер, бабушке повезло с помощниками", – пишут поклонники Ирины в комментариях к публикации.

Как Ирина Федишин проводила время на карантине, смотрите в видео ниже:

Отметим, что совсем недавно Ирина с семьей отдыхала в Болгарии. Ранее Ирина Федишин рассказала, какие особые подарки получила на годовщину свадьбы.

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