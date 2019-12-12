"Копия Филиппа Киркорова": дочь Анастасии Стоцкой поразительно похожа на певца

Артистка опубликовала фото дочки Веры и вызвала волну обсуждений

Анастасия Стоцкая Фото: Instagram.com

Известная российская певица Анастасия Стоцкая опубликовала на своей странице в Instagram фото подросшей дочери Веры. Но кадр девочки вызвал ярые споры в интернете. Подписчики утверждают, что дочка артистки – точная копия российского исполнителя Филиппа Киркорова.

Фура с концертным оборудованием Филиппа Киркорова попала в аварию по дороге в Крым. Детали в видео:

Отметим, что много лет назад Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров выступали на одной сцене в мюзикле "Чикаго". Артисты знакомы уже давно и признаются, что их дружба никогда не выходила за рамки. Но это никак не успокаивает поклонников, которые обсуждают внешнее сходство детей Анастасии и наследников Филиппа.

Дочь певицы Вера Фото: Instagram.com

Анастасия Стоцкая с мужем Сергеем Абгаряном Фото: Instagram.com

Это уже не первый случай, когда в комментариях под фотографиями детей Анастасии поклонники разводят дебаты о звездном отцовстве. Настя не раз говорила, что ее супруг очень похож на Филиппа.

Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Артистка замужем за бизнесменом Сергеем Абгаряном. Он никогда не был публичным человеком, поэтому редко сопровождает Анастасию во время светских мероприятий. Первенец пары Александр появился на свет в 2011 году, а спустя шесть лет родилась дочь Вера.

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