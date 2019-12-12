"Копия Филиппа Киркорова": дочь Анастасии Стоцкой поразительно похожа на певца
Артистка опубликовала фото дочки Веры и вызвала волну обсуждений
Известная российская певица Анастасия Стоцкая опубликовала на своей странице в Instagram фото подросшей дочери Веры. Но кадр девочки вызвал ярые споры в интернете. Подписчики утверждают, что дочка артистки – точная копия российского исполнителя Филиппа Киркорова.
Фура с концертным оборудованием Филиппа Киркорова попала в аварию по дороге в Крым. Детали в видео:
Отметим, что много лет назад Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров выступали на одной сцене в мюзикле "Чикаго". Артисты знакомы уже давно и признаются, что их дружба никогда не выходила за рамки. Но это никак не успокаивает поклонников, которые обсуждают внешнее сходство детей Анастасии и наследников Филиппа.
Это уже не первый случай, когда в комментариях под фотографиями детей Анастасии поклонники разводят дебаты о звездном отцовстве. Настя не раз говорила, что ее супруг очень похож на Филиппа.
Артистка замужем за бизнесменом Сергеем Абгаряном. Он никогда не был публичным человеком, поэтому редко сопровождает Анастасию во время светских мероприятий. Первенец пары Александр появился на свет в 2011 году, а спустя шесть лет родилась дочь Вера.
Ранее мы также писали, что известный режиссер рассекретил гонорар, который получил от Филиппа Киркорова.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.