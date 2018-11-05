"Копия мамочки": Милла Йовович показала подросшую дочь

Старшей дочери актрисы – Эве исполнилось 11 лет

Милла Йовович. Фото: Getty

Знаменитая голливудская актриса Милла Йовович опубликовала на своей странице в Instagram несколько новых фото своей старшей дочери Эвы Габо Андерсон. На днях девочке исполнилось 11 лет.

"С днем рождения, мой сладкий, веселый, маленький жучок. Не могу поверить, что тебе уже 11. Это лучшие годы моей жизни. Мама очень любит тебя, мой драгоценный ребенок", – трогательно подписала фото Милла.

Дочь Миллы Йовович Фото: instagram.com/millajovovich Дочь Миллы Йовович Фото: instagram.com/millajovovich Дочь Миллы Йовович Фото: instagram.com/millajovovich Дочь Миллы Йовович Фото: instagram.com/millajovovich Дочь Миллы Йовович Фото: instagram.com/millajovovich 1/5

Напомним, ранее Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила эмоциональный пост с политическим подтекстом, в котором размышляет на тему разделения семей мексиканских беженцев на границе с США.

Знаменитая актриса Милла Йовович в 80-е и 90-е годы поражала своей красотой на страницах модных журналов. Позже она стала сниматься в кино, где имела не меньший успех. Йовович снялась в более чем 30-ти картинах.

Сейчас – она счастливая мать двух дочерей - Эва Габо Андерсон и Дашиэл Иден Йовович-Андерсон. Ранее Милла опубликовала фото с Эвой в Instagram.