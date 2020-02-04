Королева Елизавета II демонстративно поддержала решение своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

Ее Величество появилась на публике с канадской брошью

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

В эти выходные королева Елизавета II, которая лишила принца Гарри и Меган Маркл важной миссии, продемонстрировала, что между ней и ее внуком Гарри нет никакой вражды. Ее Величество надела канадскую брошь в виде снежинки на утреннюю службу в Сандрингеме. Публика расценила такой жест как знак уважения к семье принца Гарри и Меган Маркл.

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Королеве Англии это ювелирное изделие подарил бывший канадский генерал-губернатор Дэвид Джонстон в 2017 году. Решение Елизаветы надеть эту брошь после всех королевских перипетий кажется весьма мудрым по отношению к бывшим герцогам Сассекским. Напомним, что сейчас супруги Гарри и Меган проживают в Канаде.

Королева Елизавета ІІ на утренней службе в Сандрингеме Фото: Getty Images

Отметим, королева Елизавета не впервые выражает свои добрые пожелания внуку и его супруге. После встречи с Гарри, принцем Уильямом и принцем Чарльзом в январе 2020 года, она заявила: "Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в молодой семье. Мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи".

Принц Уильям на церемонии BAFTA-2020 также показал, что между ним и его братом принцем Гарри нет никаких недоразумений. Когда американская актриса Марго Роби принимала награду за лучшую мужскую роль от имени Брэда Питта, она сделала упоминание о #Megxit, пересказав шутку Питта. Весь зал занялся смехом, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон не стали исключением. Камеры повернулись на герцогов Кембриджских и показали, что они тоже смеялись и аплодировали актрисе.

Напомним также, принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II.

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