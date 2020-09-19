Королева Елизавета II лишила Харви Вайнштейна почетного звания

В 2004 году продюсер был награжден званием кавалера ордена Британской империи

Королева Елизавета II лишила осужденного за насилие продюсера Харви Вайнштейна звания кавалера ордена Британской империи. Награду Вайнштейн получил в 2004 году за вклад в развитие британского кино.

О том, что скандальному кинопродюсеру больше не принадлежит почетная королевская награда, говорится на сайте The Gazette.

"Королева распорядилась, чтобы назначение Харви Вайнштейна почетным кавалером гражданского подразделения ордена Британской империи от 29 января 2004 года было отменено, аннулировано, а его имя стерто из реестра этого ордена", – сообщается в документе.

Елизавета II / Харви Вайнштейн Фото: Getty Images

Напомним, что 11 марта, суд Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам лишения свободы. 67-летнего кинопродюсера признали виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера.

Впервые обвинения против Вайнштейна появились в октябре 2017 года. В газете New York Times и журнале New Yorker вышли публикации о десятках случаев сексуальных домогательств со стороны продюсера. В числе актрис, публично выступивших с обвинениями против него, были Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд.

Дональд Трамп прокомментировал приговор суда Нью-Йорка по делу Харви Вайнштейна. Подробности в сюжете:

В конце мая против заключенного Харви Вайнштейна были выдвинуты новые обвинения.

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