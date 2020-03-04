Королева Елизавета ІІ вручила награды в перчатках

Ее Величество соблюдает меры предосторожности на фоне эпидемии коронавируса

Коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру, и уже дошел до Великобритании. Так, школу, в которой учатся дети герцогов Кембриджских Кейт Мидллтон и принца Уильяма, закрыли на карантин.

Кроме того, Ее Величество королева Елизавета ІІ впервые за десять лет провела традиционное вручение наград в перчатках. Отметим, Букингемский дворец не сообщает, действительно ли перчатки являются способом защиты. Вполне возможно, что королева надела перчатки исключительно в качестве аксессуара. Однако на фоне роста числа инфицированных коронавирусом первый вариант кажется вполне вероятным.

Смотрите видео, на которых видно, что королева Елизавета ІІ вручает крест командора Ордена Британской империи в длинных белых перчатках:

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Стоит также отметить, что 21 апреля королеве Елизавете ІІ исполнится 94 года. А как известно, пожилые люди наиболее подвержены инфицированию коронавирусом, поэтому подобные меры предосторожности вполне логичны и оправданы.

Ранее мы также писали, что Ее Величество Елизавета II провела личный разговор с принцем Гарри, который длился четыре часа.

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