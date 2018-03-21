Королева Испании Летиция появилась на деловой встрече в кожаных леггинсах

Сегодня, 13:22

Свой наряд королева дополнила туфлями на каблуках

Королева Летиция. Фото: AFP
Королева Летиция. Фото: AFP

Королева Испании Летиция продемонстрировала модный и стильный образ. На днях Летиция была замечена около штаб-квартиры фонда Интегра в Мадриде, где у нее была запланирована деловая встреча.

45-летняя королева впечатлила выбором наряда. Летиция надела кожаные темно-синие леггинсы от Uterqüe и эффектное пальто от Carolina Herrera из коллекции 2015 года.

Свой наряд королева дополнила туфлями на каблуках от Magrit и клатчем. 

1_4037
Королева Летиция
Getty

Напомним, королева Летиция и король Филипп VI посетили открытие ярмарки современного искусства ARCO 2018 в Мадриде. Летиция выбрала красную блузку из коллекции Stella McCartney и юбку-миди от Maison Margiela.

Напомним, в ноябре 2017 король Испании Филипп VI и его супруга – королева Летиция – организовали специальный ужин в честь президентской четы Израиля. Летиция надела украшения из королевского хранилища – ее выбор пал на цветочную диадему "Меллерио", доставшуюся ей по наследству от королевы Софии. 
королева, образ, пальто, Летиция

Вы сейчас просматриваете новость "Королева Испании Летиция появилась на деловой встрече в кожаных леггинсах ". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Меган Маркл прошла обряд крещения

9 Марта, 12:59

Принц Уильям с супругой и королева Великобритании на церемонии не присутствовали

Шоу-бизнес

Королева Испании Летиция. Фото: AFP

В красных сапогах и водолазке: королева Испании Летиция восхитила ярким образом

7 Марта, 15:06

Летиция появилась на публике в юбке-миди от Carolina Herrera
Загрузка...

Шоу-бизнес

Королева Испании Летиция. Фото: AFP

Все оттенки красного: королева Испании впечатлила эффектным нарядом

23 Февраля, 16:17

Свой образ королева дополнила замшевыми сапогами на каблуках

Другие новости

Здание на Костельной. Фото: nhps.com.ua

"Королевский участок" в столице: в Киевраде объяснили, откуда путаница

21 Февраля, 19:31

Королева Великобритании является королевой еще 15 стран содружества
Загрузка...