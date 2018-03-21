Королева Испании Летиция появилась на деловой встрече в кожаных леггинсах

Королева Испании Летиция продемонстрировала модный и стильный образ. На днях Летиция была замечена около штаб-квартиры фонда Интегра в Мадриде, где у нее была запланирована деловая встреча.

45-летняя королева впечатлила выбором наряда. Летиция надела кожаные темно-синие леггинсы от Uterqüe и эффектное пальто от Carolina Herrera из коллекции 2015 года.

Свой наряд королева дополнила туфлями на каблуках от Magrit и клатчем.

Королева Летиция Getty

Напомним, королева Летиция и король Филипп VI посетили открытие ярмарки современного искусства ARCO 2018 в Мадриде. Летиция выбрала красную блузку из коллекции Stella McCartney и юбку-миди от Maison Margiela.

Напомним, в ноябре 2017 король Испании Филипп VI и его супруга – королева Летиция – организовали специальный ужин в честь президентской четы Израиля. Летиция надела украшения из королевского хранилища – ее выбор пал на цветочную диадему "Меллерио", доставшуюся ей по наследству от королевы Софии.