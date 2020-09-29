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Королева в ярости: Елизавета II поссорилась со своими помощниками

Сегодня, 17:43

Персонал королевы устроил протест

Королева Великобритании Елизавета II поссорилась со своим персоналом из-за того, что они отказались ехать с ней в Сандрингем на Рождество, сообщает Daily Mail.

Все дело в том, что у королевской семьи есть свои традиции, которые они нарушают ну в очень редких случаях. Так, каждый год, 25 декабря, на Рождество они все вместе (нет, не ходят в баню), а едут в Сандрингем, чтобы устроить семейное торжество в честь праздника.

В этом году коронавирус и всемирный карантин внесли свои коррективы в планы многих жителей планеты, и британские монархи – не исключение. Королева со своим 99-летним супругом принцем Филлипом уже собиралась планировать поездку, но ее подчиненные ехать с ней отказались.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Reuters

Команде из 20 сотрудников было предложено остаться в поместье Норфолк без своих семей, чтобы помочь Ее Величеству, принцу Филиппу и другим членам королевской семьи в праздничный период.

Но группа, в которую входят уборщики, прачки и другой обслуживающий персонал, устроила бунт – они совсем не хотят изолироваться от близких на целых четыре недели.

По сообщению Daily Mail и их инсайдеров, королева "пришла в ярость" от такой новости, ведь впервые за 33 года, она, похоже, будет отмечать Рождество не в любимом Сандрингеме, а в Виндзорском замке.

Ранее мы сообщали, что 94-летняя Елизавета II срочно возвращается к работе в Букингемском дворце. Напомним, Елизавета II лишила скандального продюсера Харви Вайнштейна почетного звания.

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