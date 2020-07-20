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Королевская семья не будет поздравлять Меган Маркл с днем рождения – СМИ

Сегодня, 10:00

Обычно в день рождения каждого из старших членов британской королевской семьи звучит торжественный колокол

По давней традиции, в день рождения каждого из старших членов британской королевской семьи в Вестминстерском аббатстве звенят колокола. Однако Меган Маркл, которая не смогла прижиться в королевской семье, лишили такой чести, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 4 августа, в день 39-летия жены принца Гарри, в Вестминстере не зазвонят колокола, так как этого захотела сама королева Елизавета II.

"Это кажется еще более оскорбительным, если вспомнить, что даже для опального принца Эндрю, замешанного в скандальной дружбе с педофилом Джеффри Эпштейном и отстраненного от двора, в феврале колокола аббатства все-таки прозвучали", – цитирует издание королевского эксперта Ричарда Идена.

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Также отмечается, что колокольный звон будет слышен 15 августа – в день рождения дочери Елизаветы II – принцессы Анны.

Недавно стали известны новые детали из книги Дилана Ховарда и Энди Тиллетт Royals At War ("Вражда в королевской семье"). Оказывается, брат принца Гарри отговаривал его жениться на Меган Маркл.

Почему Меган Маркл поссорилась с Кейт Миддлтон, смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри намерены вернуться в Великобританию.

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