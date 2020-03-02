Королевская семья огорчена поступком Меган Маркл: Елизавета II не увидит правнука Арчи

Сын герцогов Сассекских останется в Ванкувере

9 марта в Лондоне состоится ежегодная служба в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций. По этому поводу Елизавета II пригласила принца Гарри и его супругу Меган Маркл, чтобы они поприсутствовали на мероприятии как члены королевской семьи. Ну и, конечно же, это была бы прекрасная возможность повидаться с правнуком, малышом Арчи.

Однако королевские инсайдеры настаивают на том, что Меган Маркл прилетит в Великобританию к мужу без сына. Принц Гарри прибыл в Букингемский дворец на прошлой неделе.

Герцоги Сассекские с сыном Арчи Фото: Getty Images

The Sunday Times сообщает, что малыш Арчи останется в Ванкувере (Канада) с няней и подругой Меган – Джессикой Малрони.

93-летняя королева Елизавета ІІ и 98-летний принц Филипп огорчены тем, что не увидят своего правнука. В последний раз Арчи был в Великобритании со своими родителями в канун Нового 2020 года. Это подтверждают фото, размещенные в аккаунте королевской семьи Sussex Royal.

31 марта принц Гарри и Меган Маркл окончательно сложат полномочия. Подробности в сюжете:

Ранее мы писали о том, что охрана Меган Маркл и принца Гарри удерживается за счет баснословной суммы. На прошлой неделе полиция Канады сделала заявление о том, что прекращает оказывать меры безопасности бывшим герцогам Сассекским с 31 марта.

Уточним, что команда телохранителей из королевской охраны Меган и Гарри уже обошлась налогоплательщикам в 600 тысяч фунтов стерлингов. Это общая сумма заработной платы, сверхурочных, пенсий, перелетов, зарубежных пособий и проживания. Расходы значительно растут, когда супруги находятся за границей.

Напомним также, что принц Гарри и Меган Маркл выступили против решения Елизаветы ІІ.

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