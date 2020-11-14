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Королевская семья поздравила принца Чарльза с 72-летием, показав его детское фото

Сегодня, 16:50

14 ноября старший сын королевы Елизаветы II празднует день рождения

Старшего сына королевы Елизаветы II, наследника Британского престола, принца Чарльза, который перед свадьбой с Дианой признался, что не любил ее, сегодня поздравляют с 72-м днем рождения.

В официальном Instagram-аккаунте королевского семейства появилась публикация с архивным фото, на котором принц еще совсем малыш.

На черно-белом архивном фото Елизавета II держит на руках еще малыша Чарльза. В посте также есть более свежий снимок, где оба запечатлены во время своего пребывания в Шотландии.

Елизавета II и принц Чарльз
Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Елизавета II и принц Чарльз
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям также поздравили Чарльза с днем рождения. Они разместили его фото на своей странице в Instagram.

Принц Чарльз
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Поздравляем с Днем Рождения Его Королевское Высочество принца Уэльского", – коротко написано в публикации.

Совсем недавно принц Чарльз признался, что латает свою одежду и ремонтирует обувь.

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