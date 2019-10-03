Королевские деликатесы: названо любимое блюдо принцессы Шарлотты

Правнучка Елизаветы II предпочитает острую еду

Семья герцогов Кембриджских Фото: Getty Images

В канун своего четырехдневного турне в Пакистан Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мусульманский культурный центр в Лондоне. На этом мероприятии герцоги познакомились с пакистанской культурой и традициями страны. Во время беседы с духовным лидером Ага Ханом IV разговор зашел о национальных блюдах и супруга принца Уильяма призналась, что иногда готовит дома карри.

Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:

Как передает слова 38-летней герцогини The Daily Mail, в семье не все разделяют вкусовые предпочтения друг друга. Оказывается, что ее четырехлетняя дочь Шарлотта обожает карри поострее, а вот Уильям предпочитает, чтобы блюдо было не таким острым.

"В семье так трудно готовить карри. У нас всегда есть отдельная порция для детей, в которой нет перца. Уильям любит, чтобы блюдо было приправлено в меру, а вот мы с Шарлоттой любим поострее", — рассказала Кейт Миддлтон.

Герцог подтвердил слова супруги, но при этом уточнил, что не собирается ограничивать себя в еде во время ближайшего визита в Пакистан. Уильям даже пошутил, что возьмет с собой костюм на размер побольше, если из-за увлечения местными блюдами немного поправится во время тура.



Напомним, что недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали британцев.

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